«Sono pronta alla guerra dei Roses»

Rosanna Vaudetti a 80 anni Sono pronta per tornare in tv : Rosanna Vaudetti oggi ha 80 anni ed è una delle più celebri “signorine buonasera” della tv italiana è pronta a ritornare in tv. Lo rivela in esclusiva al settimanale “Spy”, in edicola da venerdì 2 novembre. “Con mio marito il regista e sceneggiatore Antonio Moretti ho scritto il soggetto di una serie: le protagoniste sono due ex annunciatrici in pensione che si trasformano in detective”. “Io e Maria Giovanna Elmi saremmo ...

Sci alpino - Vivien Insam : “Sono pronta al rientro. In slalom andiamo forte in allenamento - dobbiamo ripeterci in gara” : 4 gennaio 2011: Manuela Moelgg giunse terza nello slalom di Zagabria. Da allora l’Italia non ha più ottenuto alcun podio in Coppa del mondo tra i rapid gates in campo femminile. Una crisi lunghissima, se consideriamo che in 10 anni sono maturate appena due top3 nel circuito maggiore (oltre alla Moelgg, da segnalare il secondo posto di Nicole Gius il 4 gennaio 2009, sempre a Zagabria). L’ultima vittoria risale invece al 29 dicembre ...

Vittorio Brumotti - parla la fidanzata Annachiara Zoppas : "Sono pronta a sposarlo. Giorgia Palmas? E' una brava ragazza" : Vittorio Brumotti, dopo una lunga storia con Giorgia Palmas, conosciuta durante un'edizione di Paperissima Sprint, programma in onda su Canale 5, sta vivendo una nuova relazione con Annachiara Zoppas, la 26enne ereditiera, figlia di Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto. Il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia e Annachiara Zoppas si sono conosciuti lo scorso aprile ma la loro storia d'amore è decollata fin ...

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - Antonella Clerici : "l'ansia sale - ma Sono pronta" : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Annachiara Zoppas : ‘Sono pronta alle nozze con Vittorio Brumotti’ : Profumo di fiori d’arancio per Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la notizia ed ex di Giorgia Palmas potrebbe presto convolare a nozze con il suo nuovo amore: Annachiara Zoppas. I due si conoscono da poco, dallo scorso aprile, ma sono innamorati alla follia tanto da essere già andati a convivere, e nella prima intervista concessa al settimanale Oggi nel numero in edicola, la bella ereditiera confessa: Se sono pronta alle nozze? ...

Annachiara Zoppas : ‘Sono pronta alle nozze con Vittorio Brumotti’ : Profumo di fiori d’arancio per Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la notizia ed ex di Giorgia Palmas potrebbe presto convolare a nozze con il suo nuovo amore: Annachiara Zoppas. I due si conoscono da poco, dallo scorso aprile, ma sono innamorati alla follia tanto da essere già andati a convivere, e nella prima intervista concessa al settimanale Oggi nel numero in edicola, la bella ereditiera confessa: Se sono pronta alle nozze? ...

Paola Egonu : "Io simbolo della nuova Italia? Non Sono pronta per questo peso" : La stella della Nazionale argento ai Mondiali si rituffa nel campionato: «Alle bimbe che vogliono giocare a volley dico: buttatevi e inseguite il vostro sogno»

Elettra Lamborghini a EPCC : «Un figlio? Non Sono pronta - voglio twerkare in faccia alla gente» : Torna col suo quarto appuntamento EPCC a teatro , il late night show da prima serata di Sky Uno. Martedì 16 ottobre a sedere alla scrivania del Teatro Parenti di Milano per sottoporsi alle domande di ...

Sci alpino - Sofia Goggia pronta per la nuova stagione : “Sono cresciuta molto e ho lavorato sul Gigante - voglio continuare a sciare fortissimo” : La stagione dello sci alpino sta per ricominciare e in casa Italia i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia, che, dopo aver conquistato nella discesa libera la Coppa del Mondo e lo storico oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, è pronta a tornare nuovamente protagonista. La 25enne bergamasca ospite ieri ad una convention sull’educazione sportiva alla Microsoft House di Milano, ha cercato di spiegare la sua formula per il successo. Queste le sue ...

Gf Vip 3 - Lisa Fusco : "Sono pronta all'uscita definitiva dal mondo della tv" : Lisa Fusco non ha preso sportivamente la sua eliminazione - la prima in stagione - dal Grande Fratello Vip 3: l'autrice della celeberrima spaccata a Mezzogiorno italiano denuncia complotti volti a far sì che abbandonasse il reality show in salsa celebrity.In primo luogo la ragazza ha messo nel mirino Le bimbe di Giulia De Lellis, che la avrebbero televotata in massa. In seguito se l'è presa anche con il direttore di Chi, Alfonso ...

Samsung pronta a mostrare lo smartphone pieghevole a novembre - e ci Sono già tracce del nome : Samsung potrebbe mostrare in anteprima il proprio smartphone pieghevole già a novembre, e intanto lascia tracce nel codice di Samsung Galaxy S9. L'articolo Samsung pronta a mostrare lo smartphone pieghevole a novembre, e ci sono già tracce del nome proviene da TuttoAndroid.