Sollevamento pesi | Mondiali 2018 | Wangli Zhang trionfa nei 71 kg femminili con due record

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Wei Deng si impone nei -64 kg e conquista tre ori - Giorgia Bordignon è 13^ di totale : La quinta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) si è chiusa con lo svolgimento del gruppo A dei -64 kg femminili, in cui ha gareggiato l’ultimo rappresentante della nazionale azzurra impegnato nella rassegna iridata: Giorgia Bordignon. La vittoria è andata nettamente alla cinese Wei Deng, che ha firmato tre record del mondo standard di categoria ed ha conquistato un tris di medaglie ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Andranik Karapetyan chiede troppo e spreca - due ori cinesi negli 81 kg : Categoria 81 kg dei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’egiziano Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud, bronzo a Rio nei 77 kg, che nello strappo di Ashgabat (Turkmenistan) solleva 173 kg (record mondiale), migliorando le precedenti prove a 165 kg e 170 kg. Seconda piazza per il cinese Xiaojun Lyu, che fallisce un tentativo a 170 kg, per poi piazzare la valida a 172 kg, mentre chiude terzo il connazionale Dayin Li, a quota 168 kg. ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : cadono i record del mondo! Shi Zhiyong domina nei 73 kg : Una gara mozziafiato quella dei 73 kg maschili nei Mondiali di Sollevamento pesi, che chiude il programma ad Ashgabat, nel Turkmenistan, dove sono caduti tutti i record del mondo. Iniziamo dal gruppo B del pomeriggio, dove il coreano Jeongsik Won abbatte il record mondiale standardizzato dello slancio, sollevando la misura da urlo di 195 kg, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Nel gruppo A, però, c’è l’oro olimpico ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Kuo Hsing-Chun domina i 59 kg femminili - 17° posto per Maria Grazia Alemanno : Seconda gara di giornata nei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’atleta taiwanese Kuo Hsing-Chun, che ad Ashgabat (Turkmenistan) domina la categoria dei 59 kg femminili, sollevando nello strappo 105 kg, migliorando le precedenti prove di 100 kg e 103 kg, e stabilendo il nuovo record del mondo. Dietro nessuna riesce ad avvicinarsi, tanto che la medaglia d’argento va alla vietnamita Thi Duyen Hoang, direttamente dal gruppo B, ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Chen Lijun si aggiudica il titolo nei -67 kg maschili. Mirko Zanni 6° di strappo : La quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan) si è aperta con la vittoria del cinese Chen Lijun nella categoria -67 kg maschile, ottenuta con un ampio margine rispetto alla concorrenza. Il 25enne asiatico è stato molto competitivo in entrambe le parti di gara, portando a casa un argento di strappo con 150 kg ed un oro di slancio con 182 kg concludendo con un grande vantaggio di nove ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 4 novembre. Tutti gli azzurri in gara : Oggi si disputerà la quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. L’Italia torna in pedana per una “finale” dopo due giorni con Maria Grazia Alemanno nei -59 kg, in cui l’azzurra proverà ad ottenere un piazzamento di prestigio nell’appuntamento più importante della stagione, il primo evento valido ai fini della qualificazione olimpica a ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : la thailandese Sukanya Srisurat firma il record del mondo e conquista tre ori nei -55 kg! 24ma Lucrezia Magistris : La terza giornata di gare dei Campionati del mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) si è chiusa con una prestazione monumentale della thailandese Sukanya Srisurat nel gruppo A dei -55 kg femminili. La sollevatrice asiatica classe ’95 si è imposta con un netto margine in entrambe le specialità, firmando tre nuovi record del mondo standard di categoria e portando a casa tre medaglie d’oro meritatissime. Srisurat ha ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Eko Yuli Irawan strepitoso! L’iraniano realizza due record del mondo nei 61 kg : Eko Yuli Irawan. E’ lui il grande mattatore di giornata nei Mondiali di Sollevamento Pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), con l’indonesiano capace di trionfare nella categoria 61 kg, vincendo la gara di strappo con la misura di 143 kg, migliorando i 137 della prima prova e i 141 della seconda, andando così vicinissimo al record del mondo, sfuggito per appena un chilogrammo. Completano il podio i cinesi Fabin Li (142 kg) e Fulin ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : le thailandesi dominano nei -49 kg con Pramongkhol nel totale e nello slancio. Attardate le azzurre : La thailandese Chayuttra Pramongkhol si è laureata campionessa iridata nei -49 kg femminili in occasione della prima “finale” della terza giornata dei Mondiali 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. La 23enne thailandese ha conquistato la medaglia d’oro di totale (209 kg) e di slancio (120), mentre è rimasta ai piedi del podio nello strappo con un quarto posto. La Thailandia si può ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 3 novembre. Tutti gli azzurri in gara : Dopo una giornata che ha regalato all’Italia la prima medaglia della rassegna iridata con il bronzo di Mirco Scarantino, i Mondiali 2018 di Sollevamento pesi in corso di svolgimento ad Ashgabat (Turkmenistan) continuano con una terza giornata in cui verranno assegnati altri tre titoli. L’unico azzurro in gara sarà Mirko Zanni, il quale va a caccia di uno storica conferma sul podio mondiale nel gruppo B dei 67 kg maschili, dopo aver ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : bronzo per Mirco Scarantino. L’azzurro : “Oggi si avvera un sogno meraviglioso” : Mirco Scarantino ha conquistato una pesantissima medaglia di bronzo ai Mondiali di Sollevamento pesi nella categoria -55 kg: l’azzurro ha chiuso quinto sia nello strappo che nello slancio, ma nella classifica combinata è riuscito a salire sul gradino più basso del podio iridato. Al sito federale ha dichiarato a caldo: “Un risultato che aspettavo da anni, oggi si avvera un sogno meraviglioso. Sono felicissimo perché ho avuto un buon ...