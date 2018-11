Sogefi - Contratto per componenti delle auto a idrogeno

quattroruote

(Di martedì 6 novembre 2018) Litaliana, società disticadel gruppo Cir, dopo gli accordi per fornire moduli di alta tecnologia per la nuova Porsche Taycan e ilda 10 milioni annui con la Volvo si è aggiudicata una fornitura diper il raffreddamento perdi ultima generazione con celle a combustibile alimentata a. In particolare, si tratta dei collettori di aspirazione e scarico per le per laria, del collettore per il circuito di raffreddamento e della sua uscita e dei condotti per, aria e raffreddamento. Il valore totale dei nuoviforniti daAir & Cooling sarà pari a 250 euro per, rispetto ai 70 euro per lecon motore a combustione. Secondo quanto stimato dallHydrogen Council, lsarebbe potenzialmente in grado di alimentare tra i 10 e i 15 milioni dimobili e circa 500.000carri entro ...