Sinead O' Connor | post deliranti sui social | ' Non voglio più passare del tempo con persone

Sinead O'Connor annuncia la conversione all'Islam - cambia nome in Shuhada : Chiamatemi Shuhada. La cantante irlandese Sinéad O'Connor ha annunciato su Twitter la sua conversione all'Islam, ha ringraziato "i fratelli e le sorelle musulmani" per averla accolta nella Umma e ha comunicato di aver cambiato nome, in Shuhada.Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can't begin to imagine how much your tenderness means to me ...