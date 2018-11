Sindacati spaccati sul nuovo contratto Fca | Il governo faccia la sua parte

RYANAIR - IN ITALIA IL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DEI PILOTI/ Sindacati spaccati : "È regolamento aziendale..." : RYANAIR, firmato il PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO dei PILOTI: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:06:00 GMT)