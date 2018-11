Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D’Estate Non Vale audio

optimaitalia

: #Sincera è il nuovo singolo di @freddepalma dopo il successo con D'Estate Non Vale (audio e testo)… - OptiMagazine : #Sincera è il nuovo singolo di @freddepalma dopo il successo con D'Estate Non Vale (audio e testo)… - WARNERMUSICIT : SINCERA ???? Il nuovo singolo di @freddepalma è fuori ora ?? Ascolta qui: - annina__anna : RT @WARNERMUSICIT: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a @freddepalma ???? Martedì si festeggia con il suo nuovo singolo ‘Sincera’ ?? #f… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Quest’ultimo anno è stato simbolico per il rapperDeche ha pubblicato una delle più grandi hit della scorsa estate, con la quale ha raggiunto quasi 26 milioni di streaming su Spotify e 50 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale di YouTube.Si tratta del brano “non”, in duetto con Ana Mena. La coppia è salita sui palchi estivi come quello del Wind Summer Festival a Roma, e ha ottenuto il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute sulle piattaforme digitali.i primi anni nel gruppo Royal Rhymes,Deintraprende una carriera da solista nel 2012 pubblicando diversi album fino ad arrivare ad Hanglover del 2017 in cui ha collaborato con grandi produttori come il duo Takagi & Ketra e Davide Ferrario.non” pubblicato a giugno 2018, adesso l’artista è pronto a tornare con unbrano, intitolato “”. È il ...