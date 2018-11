Si indaga per droga e si scoprono combattimenti di cani | 7 arresti Salvini | “Le bestie

Suicida a 14 anni per una sfida sul web : indagato 24enne autore del video : C'è un indagato come atto dovuto nell'inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Igor Maj, il 14enne trovato impiccato nella sua camera il 6 settembre, a Milano. Si tratta di un 24enne di ...

Igor morto a 14 anni con la sfida del 'blackout' : indagato l'autore del video per istigazione al suicidio : C'è un indagato come atto dovuto nell'inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Igor Maj, il 14enne trovato impiccato nella sua camera il 6 settembre, a Milano. Si tratta di un 24enne di ...

Renzi : "Mio padre non è più indagato". E il processo per fatture false? : "Le cose cambiano: mio padre non è più indagato, il padre di Di Battista invece rimane un fascista". Così Matteo Renzi nel post scriptum della sua ultima e-news contro l'esponente del Movimento 5 Stelle. Un attacco in piena regola a "Dibba" che fa seguito alla notizia dell'archiviazione dell'inchiesta a carico di papà Tiziano su di un presunto traffico di influenze nel caso Consip. Ma l'ex segretario Pd omette un "piccolo particolare", cioè il ...

Le Iene – Iaquinta indagato per ‘ndrangheta - parla l’ex calciatore : “io e mio padre non c’entriamo nulla” [VIDEO] : Vincenzo Iaquinta coinvolto con il padre Giuseppe nel processo Aemilia parla dopo il primo grado di giudizio a Le Iene: l’ex campione del mondo di calcio è stato condannato a 2 anni di carcere Per la prima volta dopo la sentenza in cui è stato condannato a 2 anni di carcere, Vincenzo Iaquinta parla a Le Iene. Intervistato da Giulio Golia, l’ex campione del mondo di calcio difende la sua innocenza per le accuse rivolte a lui ed ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...

Empoli - donna incinta dimessa da ospedale perde bimbo. indaga la Asl - : Una signora al nono mese di gravidanza va in ospedale con forti dolori addominali, ma i medici non riscontrano problemi e la dimettono. Torna a casa e, nel giro di poche ore, perde il bambino. La Asl ...

Dr. Zuccaro - sino ad ora a quanti indagati ha scritto per avvertirli della Sua richiesta di archiviazione? : "Ho formulato richiesta motivata di archiviazione": lo dice il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro nella lettera che Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno ha sfoggiato in diretta televisiva e internet.Il caso è quello della nave Diciotti e dei migranti trattenuti a bordo della nave una volta arrivata in porto a Catania, a fine agosto, che aveva valso al ministro dell'Interno l'accusa di sequestro di ...

Morto operaio 18enne - c'è un indagato : ANSA, - MILANO, 2 NOV - È stato indagato come atto dovuto il datore di lavoro dell'operaio diciottenne Morto per un incidente sul lavoro nel parcheggio del centro commerciale Portello, nella notte fra ...

Diciotti - Salvini attacca Patronaggio : ‘Perché ha indagato?’ : La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], per il caso della nave Diciotti. La notizia è stata battuta oggi, giovedì 1 novembre, da tutti i mezzi di informazione non appena Salvini stesso ha aperto e letto in diretta Facebook la lettera con cui i pm etnei gli davano la buona notizia. La vicenda, come noto a tutti, è quella della nave Diciotti della Marina ...

Bimbo morto per meningite : indagati cinque medici tra pediatri e rianimatori : cinque medici degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore, entrambi nel salernitano, sono indagati per la morte del Bimbo di due anni avvenuta martedì mattina al “Martiri del Villa Malta” per una presunta meningite fulminante. La Procura di Nocera Inferiore dopo la denuncia sporta dai genitori, assistiti dall’avvocato Antonio Vecchione, ha iscritto nel registro degli indagati medici, pediatri e rianimatori che hanno curato il ...