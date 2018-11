' Serve una nuova definizione che modifichi l' idea del fumo'

Manovra - Dombrovkis : Serve una correzione sostanziale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tria a Bruxelles per un nuovo esame. Ue : Serve una correzione considerevole : Per il vicepresidente Dombrovskis c'è qualche margine - Nel giorno della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles in cui il nostro ministro dell'Economia dovrà discutere e difendere la manovra economica ...

Keita : 'Col Barca Serve una personalità super' : MILANO - 'All'andata non è stato semplice, domani dobbiamo fare una partita di tanta personalità, essere consapevoli dei nostri mezzi: solo così possiamo fare male al Barcellona. Noi siamo una squadra ...

Ue - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole alla Manovra italiana' : "La Ue è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Manovra - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole' : La Ue 'è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Serie A - una Var così non Serve a nessuno : Una Var così non serve a nessuno. O, meglio, serve solo ai detrattori della novità tecnologica e, forse, a qualche arbitro, che sembra proprio non voler trovare feeling con la video assistenza. ...

Borgo calcio - Didu suona la carica : Serve una grande partita : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Borgo calcio, Didu suona la carica:...

Ravenna - Associazione Porte Aperte : "Servizi psichiatrici - Serve una presa in carico globale del paziente" : Per Cellini la questione ha molto a che fare anche con i servizi appaltati al mondo della cooperazione sociale: «La cooperativa San Vitale, per esempio, è molto avanti sugli inserimenti lavorativi. ...

Maltempo : Serve una gestione del rischio idrogeologico : "Dovremo imparare a convivere con il rischio idrogeologico in maniera più intelligente". E' il commento di Paolo Paronuzzi , docente di geologia applicata al Dipartimento politecnico di ingegneria e ...

Inter-Genoa - Juric : “Poco tempo per riposare - con l’Inter Serve una prestazione super” : Il Genoa, reduce dal ko contro il Milan, cerca una reazione domani con l’Inter e Juric sprona i suoi a fare meglio rispetto mercoledì, quando il Grifone ha ceduto agli uomini di Gattuso soltanto al 91′. Il tecnico croato ha lodato il lavoro del collega Spalletti, capace di dare un’impronta netta ai nerazzurri: “Non c’è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro ...

Maltempo Belluno - l’appello di Zaia : “Paesaggio lunare - niente luce e strade interrotte. Serve intervento urgente” : “Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del Maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono ...

Zannotti : 'Serve una scossa - la citta ha fame di lavoro' : La Cgil provincia di Livorno si è sempre battuta per chiedere alle istituzioni e alla politica un cambio di marcia per favorire l'arrivo di nuovi imprenditori interessati a investire nell'area. Da ...

Milan - il riscatto passa da… Genova : scatto Champions League - adesso Serve una prova di forza contro i ‘bianconeri’ : E’ andato in scena nella giornata di ieri il recupero valido per la prima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Genoa, partita rinviata in seguito al crollo del ponte Morandi. Sono arrivate nuove importanti indicazioni, la squadra di Gennaro Gattuso scaccia la crisi, il tecnico è stato anche a serio rischio esonero mentre adesso la situazione può considerarsi più tranquilla. Il riscatto del Milan passa da… ...

Cgil : Serve una scossa - Trw e Delphi sono una ferita aperta : Ecco l'intervento di Fabrizio Zannotti, leader della Cgil livornese: c'è bisogno di più sprint, la srigliata è indirizzata alle istituzioni