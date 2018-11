Serie B | Padova | esonerato Bisoli | squadra affidata a Foscarini

Serie B - Palermo - vittoria e vetta. Pari a Foggia e Padova : Sette gol animano il pomeriggio della Serie B. Dopo il Pari nell'anticipo dell'11ª giornata tra Hellas Verona e Cremonese , il Palermo vince soffrendo sul Cosenza e si porta in testa alla classifica, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica. La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti ...

Video/ Padova Spezia (0-0) : gli highlights della partita (Serie B 9^ giornata) : Video Padova Spezia (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita, valida nella nona giornata del Campionato di Serie B. Pari a reti bianche al Euganeo.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:46:00 GMT)

Serie B Verona-Perugia : dirige Marinelli. Padova-Spezia : Piscopo : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato cadetto. Si comincia venerdì 26 ottobre con Palermo-Venezia, Pezzuto, alle 21. Sabato, alle 15, Benevento-Cremonese, Di ...

Video/ Crotone Padova (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Crotone Padova (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie B. Spinelli e Firenze decisivi per i padroni di casa.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Serie BKT ottava giornata torna al successo il Crotone contro un mediocre Padova : Crotono 2 Padova 1 Marcatori: 12° Spinelli, 63° Bonazzoli, Firenze 75° Crotone (4-3-1-2): Cordaz, Vaisanen, Sampirisi, Marchizza, Martella, Rohden (Crociata),

Serie B - il Crotone allontana la crisi : successo contro il Padova [FOTO] : 1/12 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutte contro Padova. Le pretendenti al trono delle venete : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La conferma della formula della Final Six rende più avvincente l’epilogo grazie ...

Calcio : Serie B - Padova-Pescara 2-2 : ANSA, - PADOVA, 2 OTT - Dopo il nubifragio che lunedì sera aveva costretto l'arbitro Volpi a rinviare la partita di 24 ore, il Padova rimonta il doppio vantaggio del Pescara nei minuti di recupero e ...

Serie B Padova-Pescara 2-2 - Cisco e Cappelletti compiono il miracolo : Padova-Pescara 2-2: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie B Serie B Padova pescara Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Padova-Pescara 2-2 : super rimonta dei padroni di casa dopo il 90' : Dal sogno della vetta della classifica alla beffa del pari. Il recupero della sesta giornata della Serie B, posticipato ad oggi alle 17.30 dopo il rinvio per pioggia richiesto dall'arbitro Volpi ieri ...

Padova- Pescara : diretta del match di Serie B : La gara di Serie B tra Padova e Pescara ieri non si è potuta giocare a causa del temporale che ha investito il centro Veneto nelle scorse ore. Oggi le condizioni climatiche Sono leggermente migliorate e, dopo qualche pioggia registrata nelle scorse ore adesso a Padova non piove: il match valido per la settima giornata di Serie B si giocherà regolarmente. In questo articolo Vi aggiorneremo in diretta sul match con formazioni ufficiali, azioni, e ...