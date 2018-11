Serie B | due giornate di squalifica per Mazzoni del Livorno

calcioweb.eu

: 1??4?? punti all'11^: solo due volte nelle ultime sue dieci @SerieA il Parma ha fatto meglio ??????? #StoriaCrociata… - 1913parmacalcio : 1??4?? punti all'11^: solo due volte nelle ultime sue dieci @SerieA il Parma ha fatto meglio ??????? #StoriaCrociata… - juventusfc : Un gol e un assist in due sfide con l' @EmpoliCalcio in Serie A per #AlexSandro. #EmpoliJuve - OptaPaolo : 2 - L'ultima volta in cui l'@Inter ha segnato due gol con due giocatori italiani diversi nei primi 20 minuti in una… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Il giudice sportivo diB, in merito alle partite dell’undicesimo turno, hato per dueil giocatore del, Luca“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione) e per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gare, con fare intimidatorio, reiterate espressioni offensive”. Un turno di stop per 8 giocatori: Alberto Almici (Verona), Marco Calderoni e Biagio Meccariello (Lecce), Michele Camporese (Foggia), Alex Cordaz (Crotone), Riccardo Idda (Cosenza), Benjamin Mokulu (Carpi), Nico Pulzetti (Padova). (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGSU CALCIOWEBL'articoloB, duediperdelCalcioWeb.