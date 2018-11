Serie A Frosinone | Molinaro lavora con lo staff medico

Risultati Serie A : poker Torino - pari tra Parma e Frosinone [FOTO] : 1/47 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 04 11 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video - pagelle e tabellino del match : Parma-Frosinone, la cronaca – Poche emozioni e nessun gol al Tardini. Parma e Frosinone si spartiscono la posta in palio, accontentandosi di un punto a testa, e muovono leggermente la loro classifica. Primo 0-0 in una giornata particolarmente ricca di gol e goleade: dopo le manite di Inter e Napoli, il poker di Lazio e Torino […] L'articolo Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Serie A - Parma-Frosinone 0-0 : vince l'equilibrio. Rosso diretto per Stulac : Finisce 0-0 la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A tra Parma e Frosinone allo stadio Tardini. Una partita equilibrata con molte occasioni da una parte e dall'altra ma con pochi veri ...

Serie A Frosinone - Longo : «Con il Parma per noi è una finale» : Degli emiliani c'è da temere l'attacco della profondità" La Cronaca Classifica Serie A Tutto sul Frosinone

Serie A Frosinone - Hallfredsson prosegue le terapie : Frosinone - Seduta di allenamento per il Frosinone , al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Parma , al Tardini. Sotto la guida del tecnico Longo , la squadra si è dedicata ...

Video/ Spal Frosinone (0-3) : highlights e i gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Spal Frosinone (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Le reti di Chibsah, Ciano e Pinamonti regalano ai ciociari la prima vittoria in campionato(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:07:00 GMT)

Serie A Frosinone - Longo : «Vittoria dedicata al nostro Presidente» : FERRARA - Queste le parole di Moreno Longo ai microfoni di Sky Calcio Show, dopo il colpaccio esterno contro la Spal: ' Siamo felici per questa vittoria dopo un periodo di sofferenza e tante ...

Serie A - Spal-Frosinone 0-3. Il tabellino della partita : Spal-Frosinone 0-3 - Primo tempo 0-1 MARCATORI : Chibsah, F, al 40' p.t., Ciano, F, all'8' s.t., Pinamonti, F, al 44' s.t. SPAL, 3-5-2, : Gomis; Cionek, dal 13' s.t. Antenucci,, Vicari, Felipe; ...

Serie A - Spal-Frosinone 0-3 : decidono Chibsah - Ciano e Pinamonti : E alla decima arrivò la prima. Il Frosinone ottiene infatti la prima vittoria della stagione ed è pure bella rotonda, forse più di quanto meritato. La Spal ne incassa infatti tre in casa, su appena ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Spal-Frosinone 0-3- La prima, dolce, volta del Frosinone. I ciociari ottengono la loro prima vittoria in campionato, in uno scontro salvezza che li vedeva assolutamente sfavoriti alla vigilia. La Spal, reduce dal successo contro la Roma di settimana scorsa, cade in casa e lo fa pesantemente contro la squadra di Longo. Il Frosinone sale a […] L'articolo Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Risultati Serie A : buio Chievo - Frosinone formato trasferta [FOTO] : 1/44 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Serie A : prima gioia per il Frosinone - Spal di nuovo in crisi : Primi gol in A per Chibsah e Pinamonti, nel mezzo Ciano: 3-0 e i ciociari conquistano tre punti salvezza. Sesto ko nelle ultime otto gare per i ferraresi

Serie A – Ventura di nuovo ko - il Frosinone sorprende contro la Spal : i risultati del pomeriggio : Il Chievo di Ventura perde ancora, il Frosinone sbanca a Ferrara e l’Udinese pareggia a Genova: i risultati di questa domenica pomeriggio di Serie A Dopo le vittorie di Atalanta e Juventus ed i pareggi di Fiorentina e Bologna, sono tre i match di questo pomeriggio domenicale scesi in campo a Cagliari, Genova e Ferrara. La decima giornata di andata della Serie A ha regalato emozioni questo pomeriggio con la vittoria in casa del ...