Serie A Atalanta | a parte Masiello | Tumminello e Varnier

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contento per Zapata - ha dato segnali importanti» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Bologna Gasperini Zapata Inter Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A Bologna - Inzaghi : «Siamo stati all'altezza dell'Atalanta» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Bologna Inzaghi atalanta Tutte le notizie di Bologna Per approfondire

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Mbaye illude - Zapata e Mancini firmano la rimonta : BOLOGNA - L'Atalanta è tornata. Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Europa League e dopo un avvio di campionato complicato, la squadra di Gasperini centra la terza vittoria di fila ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Zapata e Mancini rimontano Mbaye : BOLOGNA - È tornata l' Atalanta . Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Europa League e dopo un avvio di campionato complicato, la squadra di Gasperini centra la terza vittoria di ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Mbaye illude - rimontano Mancini e Zapata : Terza vittoria di fila dell'Atalanta, che a forza di picconare il muro del Bologna, bravo a portarsi in vantaggio ma non a evitare di farsi sopraffare dal possesso-palla bergamasco, è riuscita a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa : L’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa. Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare ...

Highlights Serie A Bologna-Atalanta 1-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : L’Atalanta ha vinto al Dall’Ara sul Bologna. Una gara che però si è messa male all’inizio per l’undici di Gian Piero Gasperini. I rossoblù trovano la via del gol dopo appena tre minuti. A metterlo a segno è stato Mbaye realizzandolo in spaccata trovando così la rete dopo un bel cross calciato da Santander. Nel […] L'articolo Highlights Serie A Bologna-Atalanta 1-2. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : al “Dall’Ara” fa tutto Mbaye [FOTO] : 1/26 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : 19.52 Partita dai due volti al 'Dall'Ara' vinta in rimonta 1-2 dall'Atalanta che inizia a risalire una classifica fin qui deludente. Resta quart'ultimo il Bologna di Pippo Inzaghi. Rossoblù subito avanti con Mbaye in spaccata su girata di Santander (3'). Occasioni di raddoppio con Palacio e Pulagar. Un'altra Atalanta alla ripresa Il pareggio è firmato da difensore Mancini (57'), il sorpasso dal subentrato Duvan Zapata su errore di Mbaye ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta : 3-5-2 elastico per Inzaghi - Gasperini ha scelto la punta : Al “Dall’Ara” è tutto pronto per il match delle 18 tra Bologna e Atalanta. I felsinei sono reduci da due pareggi e stanno facendo i conti con qualche infortunio di troppo, che ha costretto Inzaghi a disporsi con un 3-5-2 elastico e trasformabile in 4-3-3 alzando Krejci sulla linea degli attaccanti e abbassando Mbaye su quella dei difensori. I nerazzurri, invece, sono stati schierati con il solito 3-4-1-2 in cui Berisha, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ogni gara viaggia sul filo dell'equilibrio» : Tutto sull'Atalanta Classifica Serie A La Cronaca Serie A Atalanta Gasperini Bologna Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A Atalanta - personalizzato per Masiello - Tumminello e Varnier : BERGAMO - Nella mattina di oggi nuova seduta di allenamento per l' Atalanta , in vista della gara contro il Bologna , in programma domenica alle ore 18 al Dall'Ara. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha ...

