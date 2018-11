Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle chat tra prof e studenti» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Scuola - assunzioni docenti e ATA ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - dove sono finiti quei posti?’ : ‘Ministro Bussetti, dove sono finite le 27.400 assunzioni di docenti e personale ATA?’ A porsi la domanda il sindacato Anief che, in una nota pubblicata sul proprio sito, sottolinea come non vi sia traccia del ‘pacchetto’ nella bozza della Legge di Bilancio. Il ministro sarebbe al lavoro per ripresentare la norma ma il timore è che il Miur non sia riuscito a far presa sul Ministero delle Finanze per l’autorizzazione ...

Scuola - ministro Salvini : ‘Certi genitori cosa insegnano ai loro figli?’ : Ha destato scalpore la notizia riguardante una Scuola primaria di Firenze dove un bimbo di sette anni ha colpito con una testata al naso la sua maestra intenta a fare lezione in classe. L’aggressione, come riporta il quotidiano ‘Repubblica’ e ‘La Nazione’, sarebbe avvenuta all’improvviso mentre la maestra era seduta in cattedra. Il giorno prima, il bambino si sarebbe presentato a Scuola munito di coltelli: ne ...

Scuola - ministro Di Maio a gamba tesa : ‘Ridiamo dignità agli insegnanti - rifondiamo Legge 107’ : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto a gamba tesa sulla Legge 107, la cosiddetta Buona Scuola di Matteo Renzi, promettendo un ‘superamento’ della riforma introdotta dal Partito Democratico. Dunque, dopo il ‘superamento’ di un’altra odiata riforma, quella delle pensioni targata Elsa Fornero, il Governo torna ad usare questo termine accostandolo alla Buona Scuola di renziana e gianniniana memoria. Di Maio: ...

Scuola - il Ministro dice basta a trasferimenti docenti : Il governo sta procedendo a vele spiegate verso i concorsi regionali e il blocco dei trasferimenti dei docenti , facendo di tutto per accelerare l'iter parlamentare del disegno di legge già da prima ...

Scuola - Rete studenti e UDU replicano a ministro Bussetti : ‘La Scuola italiana così congela’ : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’. Rete studenti e UDU: ‘ministro Bussetti, così la scuola congela’ Un ministro che pensa di poter liquidare il discorso sull’istruzione pubblica giustificando la mancanza di investimenti con un “mia nonna ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Concorsi docenti? Si cambia - basta con gli idonei : sarà la fine dei ricorsi’ : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e pubblicata sul numero di oggi, giovedì 25 ottobre, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti la Scuola, primo fra tutti il taglio dei fondi nella legge di Bilancio 2019. A questo proposito, il numero uno del Miur ha risposto così: ‘Nella legge di Bilancio non ci sono tagli: i 110 milioni di risparmi previsti saranno in ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Concorso 12mila docenti Educazione Fisica/ Scuola - maxi bando Miur annunciato dal Ministro Bussetti : Si annuncia una importante svolta nelle scuole primarie, asilo ed elementari, con l'arrivo tramite maxi Concorso di 12mila insegnanti di Educazione Fisica(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Al via alla Fortezza da Basso Didacta Italia - la tre giorni sulla Scuola e la formazione. Visita del ministro dell'Istruzione Bussetti : ... che premino l'eccellenza e la qualità nel campo della cultura, dell'Istruzione, della moda, della scienza e dell'artigianato, ha rilevato il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, che ha ...

Concorso Scuola infanzia e primaria ultime notizie : oggi la firma del decreto da parte del ministro Bussetti : Secondo quanto promesso dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per oggi, mercoledì 17 ottobre, è prevista la sua firma sul decreto ministeriale che avvierà la procedura di Concorso per i docenti delle primarie. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere lo ha dichiarato a margine della visita effettuata nella giornata di ieri a Venezia. Bussetti: ‘Firmo il decreto per il Concorso infanzia e primaria’ Incalzato dalle ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : in arrivo il Decreto del Ministro Bussetti : Il Decreto ministeriale riguardante il concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e la primaria è ormai in dirittura d’arrivo. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi’ di martedì 16 ottobre, al massimo, entro una settimana verrà firmato dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in modo da poter chiudere le domande di partecipazione entro il prossimo mese di dicembre ed arrivare alla compilazione delle ...