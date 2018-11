Scuola - dal 2019 solo 40 euro di aumenti lordi per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici : Sarà di appena 40 euro al mese, 500 euro lordi annui, l'aumento stipendiale medio in arrivo per i dipendenti pubblici, quindi anche dei docenti e Ata della Scuola. Si rivela davvero poco produttivo lo ...

Trapani - vandali alla Scuola Biagio Amico. Palestra devastata : vandali all'istituto 'Biagio Amico', in Via Salemi, a Trapani, sede dell'Istituto per Geometri. devastata la Palestra. Distrutti i bagni, le attrezzature per fare sport. Divelte le porte, rotti gli armadietti. Ad agire è stata una banda che aveva anche intenzioni ben precise, dato che sono stati rubati diversi fili in rame da rivendere al mercato nero. I ...

Stipendi Scuola : aumenteranno nel 2019 - cosa è previsto dalla LdB : Stipendi personale della scuola: che succederà nel 2019, quando è prevista la scadenza del CCNL? Nella bozza della legge di bilancio, è previsto lo stanziamento di fondi per rinnovare il CCNL per il prossimo triennio 2019-2021. Ma non solo. Si prevede anche la copertura dell’elemento perequativo a partire dal 1° gennaio 2019 e la cosiddetta indennità di vacanza. Stipendi, stanziamenti rinnovo CCNL 2019/2021 Per quanto riguarda gli stanziamenti ...

La maestra lo caccia fuori dall’aula : 14enne si impicca ad un albero fuori la Scuola : A distanza di 5 anni dalla tragedia avvenuta in Galles, la mamma di Derek ha ricordato quei drammatici in un'intervista al Mirror: "Mi sono sentita strappare il cuore quando me l'hanno detto, ero convinta che sarei morta lì in quell'istante" racconta Kristina.--Si era rifiutato di togliersi la felpa in classe e per questo motivo la sua insegnante l’aveva cacciato fuori. Derek Brundrett, 14 anni, ha vagato fuori la sua scuola nel Pembrokeshire, ...

Scuola - permessi straordinari retribuiti docenti e ATA 2019 : scadenza e modalità di richiesta : Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia oggi’, sono oltre 30mila i lavoratori della Scuola che, nel 2018, hanno usufruito dei permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annuali individuali secondo quanto predisposto dall’articolo 3 del dpr 23 agosto 1988, N. 395. permessi straordinari, termine ultimo 15 novembre salvo altra disposizione regionale Chi volesse chiedere il rinnovo per l’anno ...

Firenze : bimbo porta coltelli a Scuola e manda in ospedale l'insegnante con una testata : Una vicenda decisamente grave e preoccupante si è consumata nei giorni scorsi a Firenze, precisamente in una scuola elementare di Coverciano, quartiere della zona sud-est del capoluogo toscano. Qui un alunno di appena sette anni ha colpito con una testata la sua insegnante, costringendola al ricovero in ospedale con una possibile frattura del setto nasale. Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il bambino non sarebbe ...

Roma - cede grata a Scuola : bimba precipita all’interno/ Un volo di tre metri poi la corsa in ospedale : Roma, cede grata a scuola: bimba precipita all’interno. Un volo di tre metri poi la corsa in ospedale: la piccola alunna di 10 anni è grave ma non in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:37:00 GMT)

«La Scuola non ha bisogno di altri fondi. Prof assunti dalle Regioni? Idea virtuosa» : Il ministro Bussetti apre alle richieste delle Regioni Veneto e Lombardia sull’autonomia differenziata. Nel bilancio non ci sono fondi per scuole e università? «Ci si scalda con la legna che si ha»

“Il Museo va in Ospedale… a Scuola” - un’esperienza di conoscenza “dal vivo” del patrimonio culturale italiano : Dal 25 ottobre, per gli alunni della scuola primaria e secondaria dei Reparti di Oncoematologia Degenze e Day Hospital dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma torna dopo la pausa estiva Il Museo va in Ospedale… a Scuola. L’iniziativa, già avviata nel maggio 2018, è promossa dal Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano e si svolge in collaborazione con i docenti della Scuola dell’I.C. Virgilio Sezione Ospedale “Bambin Gesù”. Il Museo va in ...

Concorso 12mila docenti Educazione Fisica/ Scuola - maxi bando Miur annunciato dal Ministro Bussetti : Si annuncia una importante svolta nelle scuole primarie, asilo ed elementari, con l'arrivo tramite maxi Concorso di 12mila insegnanti di Educazione Fisica(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Governo M5S-Lega sotto accusa : ‘Prima protesta venuta dalla Scuola? Non è un caso’ : dalla Buona Scuola renziana alla ‘Scuola in peggio‘ del ‘Governo del cambiamento…in peggio’. L’ex sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, in occasione di un suo intervento a Didacta, la mostra-convegno sul mondo dell’istruzione in corso a Firenze, non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Movimento5stelle-Lega. Toccafondi: ‘Dilettantismo incosciente, non è un caso se la prima ...

Terni. 'Bambole azzurre - soldatini rosa' il no gender a Scuola bloccato dalla Lega : Quella dell'assessore Alessandrini è stata un'ingerenza politica sgarbata, in un territorio che non le compete. Tra l'altro, in contemporanea, anche a Terni si tiene un corso rivolto agli educatori ...

Scuola - dal prossimo anno tutti in classe a 3 anni : ecco la riforma scolastica francese : La Scuola comincia a tre anni, almeno in Francia. Come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero’, dal prossimo anno scolastico, in Francia, tutti in classe a tre anni invece che a sei. Una riforma pretenziosa, quella dei nostri ‘vicini di casa’, una riforma che non mancherà di suscitare il dibattito anche nel nostro Paese. In Francia, dal prossimo anno, tutti in classe a tre anni La riforma presentata dal ministro Jean-Michel ...

Lecco : ruba cibo dalla mensa di una Scuola - arrestato : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver rubato cibo dalla mensa di una scuola elementare. E' accaduto la scorsa notte a Garlate, in provincia di Lecco. L'uomo, residente in provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso dai carabinieri del