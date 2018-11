Scossa di terremoto avvertita nel Centro Italia

Terremoto - Scossa nel Lazio : paura tra Roma - Rieti - Guidonia - Mentana e Tivoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto, di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9 secondo la prima stima provvisoria fornita dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), e’ stata distintamente avvertita alle 19.50 di questa sera in tutto il Reatino, soprattutto a Rieti, ma anche a Roma, Guidonia, Mentana e Tivoli. La scossa, molto superficiale, è stata avvertita su gran parte del Lazio. L’epicentro s’è verificato nella zona di ...

Terremoto nelle Filippine : Scossa magnitudo 6 a Mindanao : Un Terremoto di magnitudo 6 si è verificato nelle Filippine, sull’isola di Mindanao, senza causare vittime o danni. L’Istituto geofisico statunitense USGS ha localizzato il sisma a una profondità di 598 km e l’epicentro a circa 6,5 km dalla località di Sapad. L'articolo Terremoto nelle Filippine: scossa magnitudo 6 a Mindanao sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto 2.4 nella costa di Ragusa : Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata la notte scorsa nel mare di Ragusa. Il Comune più vicini all'epicentro è stato Pozzallo

Gargano : debole Scossa di terremoto avvertita tra Rodi e Peschici - dati INGV (3 novembre 2018) : Lieve scossa di terremoto a largo del Gargano, epicentro in mare. Tremori a Rodi e Peschici. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 3 novembre 2018, esattamente alle...

