Scontro su prescrizione e sicurezza | Conte convoca i due leader | voto congelato fino al

Prescrizione - è Scontro : M5S ripresenta l'emendamento. Lega : «Così non votiamo» : «La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del...

Prescrizione - non si placa lo Scontro M5S ripresenta l'emendamento No della Lega. Conte : è nel contratto : 'La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del programma del MoVimento 5 ...

Giulia Bongiorno è Scontro con il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione : Giulia Bongiorno pronta ad opporsi sulla questione “prescrizione”, il governo vacilla La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione – “una bomba atomica sul processo” – e sul reddito di cittadinanza per “le imprese e non ai cittadini” ha mandato nel panico il Movimento 5 Stelle. Per i grillini lo stop ai loro due cavalli di battaglia equivale a una violazione del contratto di governo, che ...