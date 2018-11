Sconcerti | «Napoli maturo | Ancelotti l’ha portato oltre Sarri»

ilnapolista

(Di martedì 6 novembre 2018) Il commento sul Corsera Mariopresenta la serata di Champions League sul Corriere della Sera. Il focus, ovviamente, è sue Inter. Per l’editorialista del quotidiano milanese, la squadra diè cambiata. In meglio. Leggiamo: «Oggi gli azzurri giocano forse meno bene dal punto di vista estetico rispetto a un anno fa, ma la sensazione è che siano più vicini ad essere una grande squadra. Il. Sembra credere di più in quel che vuole. Come per l’Inter, non c’è un salto chiaro nel gioco, piuttosto una crescita di certezze». Perè una questione di maturità: «Ilarriva pronto alla sua qualificazione più difficile. È da molti anni che flirta con lo spettacolo,lo sta portando non, mala prima vera mentalità internazionale datagli da Benitez. È il tempo buono per inserirsi tra le rughe del vecchio calcio ...