(Di martedì 6 novembre 2018)tra ile la: Mase neHa dell’incredibile quanto accaduto nel mare di Ochstosk. Un’è letteralmente sparita senza che, nelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa, si sia accorto di nulla. L’isolotto in questione si chiama Esanbe Hanakita ed era ubicata nel mare che divide ildalla, ad una distanza di circa mezzo chilometro dalla città dell’di Hokkaido, Sarufutsu. Hiroshi Shimizu, scrittore e fotografo, sarebbe stato il primo adrsi del fatto che l’isoletta non si vedeva più; immediatamente sono state avviate una serie di missioni per provare L'articolotra ile la: Mase neproviene da Essere-Informati.it.