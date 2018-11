Scienziati Usa | Scoperta prima sonda aliena della storia

ilgiornale

: RT @alexdelprete: Questa era la previsione dei globalisti mainstream alle ultime elezioni USA. Per le #MidtermElections cosa dicono questi… - EmyRoyaleagle : RT @alexdelprete: Questa era la previsione dei globalisti mainstream alle ultime elezioni USA. Per le #MidtermElections cosa dicono questi… - MrMyskin : RT @alexdelprete: Questa era la previsione dei globalisti mainstream alle ultime elezioni USA. Per le #MidtermElections cosa dicono questi… - Gedeo : RT @alexdelprete: Questa era la previsione dei globalisti mainstream alle ultime elezioni USA. Per le #MidtermElections cosa dicono questi… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Negli Stati Uniti, glidell"università di Harvard e i ricercatori dello Smithsonian Center for Astrophysics hanno in questi giorni pubblicato uno studio in cui affermano di avere individuato, nel nostro sistema solare, la. L"oggetto misterioso, consistente in un corpo metallico dalla forma ellittica, era stato avvistato nell"ottobre del 2017. Inizialmente, tale oggetto era stato classificato come un "frammento di meteorite", ma, dopo mesi di approfondimenti, gli astrofisici Usa gli hanno recentemente attribuito "natura extraterrestre".I ricercatori di Harvard e dello Smithsonian Center hanno esposto la controversa teoria in un articolo pubblicato sulla rivista ufficialeCornell University di New York. Secondo Shmuel Bialy e Abraham Loeb, autoripubblicazione, il corpo metallico, denominato dalla Nasa "Oumuamua" (antico termine ...