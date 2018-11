Sci | si avvicina il debutto in Coppa del Mondo | velocisti azzurri in Colorado

Red Dead Redemption 2 Online - si avvicina l'uScita della versione multiplayer : Dopo essersi guadagnato la nomea di gioco dell'anno per Playstation 4 ed Xbox One, Red Dead Redemption 2 ha continuato a stupire i fan segnando altri numeri da capogiro nelle prime due settimane dalla release. Record assoluto negli Stati Uniti per la prima settimana di vendite, in Europa è solo Fifa 19 ad aver ricevuto un benvenuto così caldo dai gamers. Il titolo tiene occupati i videogiocatori con una storia principale ricca di sviluppi, alla ...

Conto alla roveScia per il lancio di BepiColombo : è la prima missione europea su Mercurio - un lungo viaggio tra grandi sfide e “passaggi ravvicinati” : E’ previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018 il lancio della missione BepiColombo su Mercurio, a bordo di un Ariane5 dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese, BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e l’agenzia spaziale giapponese, JAXA. È la prima missione europea su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del sistema solare interno, e la prima ad inviare due ...

Il Giappone rischia di uScire dall'alleanza con gli USA per avvicinarsi a Russia e Cina - : I rapporti tra Giappone e Russia sono sempre stati non buoni per la contesa sulle Isole Curili, ma recentemente Mosca e Tokyo si sono avviCinate, scrive Le Journal de Montréal.-- Prima di tutto entrambi i Paesi lo vedono come un beneficio, contemporaneamente gli Stati Uniti stanno perdendo la loro influenza nella regione a seguito del loro isolazionismo. Questa settimana la Russia e il Giappone hanno avuto colloqui molto fruttuosi a ...

Si avvicina il rilaScio di Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5Z e POCOPHONE F1 : ASUS ZenFone 5Z potrebbe presto ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie, come sembra confermare un benchmark eseguito su Geekbench. L'articolo Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5Z e POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.