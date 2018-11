Sci – L’ultima stagione della carriera di Lindsey Vonn sarà trasmessa da Eurosport | info

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’ultima stagione di Lindsey Vonn. Assalto al record di vittorie di Ingemar Stenmark : Cosa si fa dopo aver vinto tre medaglie alle Olimpiadi, 7 ai Mondiali, 4 Coppe del Mondo generali, 8 Coppe del Mondi di discesa libera, 5 Coppe del Mondo di supergigante, 3 di combinata ed aver totalizzato la bellezza di 137 podi? Semplice, si punta alla leggenda, ovvero al numero di vittorie di “Sua Maestà” Ingemar Stenmark. Questo proposito è ben chiaro nella mente di Lindsey Vonn che, a 34 anni suonati (li ha compiuti quatto ...

X Factor 2018 : l’ultima volta di Asia Argento è in Norvegia con AlioScia Bisceglia dei Casino Royale : Asia Argento - X Factor 2018 E’ tempo di Home Visit a X Factor 2018, ultimo step prima del live show. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento concludono la fase di selezione con la scelta definitiva dei 12 concorrenti di questa edizione. Per l’attrice sarà anche l’ultima volta alle prese con il talent di SkyUno: da giovedì prossimo, come è noto, al suo posto siederà Lodo Guenzi. X Factor 2018: Home Visit con ...

ETNA SciVOLA NEL MAR IONIO - ALLARME TSUNAMI : ECCO PERCHÉ/ Allarme Scienziati - video : l’ultima grande eruzione : ETNA sta SCIVOLAndo nel Mar IONIO: rischio TSUNAMI. Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità, non principalmente all'ascesa del magma. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:42:00 GMT)

NCIS 16 sarà l’ultima stagione per la serie CBS? Ascolti in calo dopo l’addio ad Abby Sciuto : Il debutto di NCIS 16 non è stato all'altezza delle aspettative per CBS: l'emittente ha dovuto registrare un calo degli Ascolti per la première del longevo procedural, che ha debuttato coi nuovi episodi il 25 settembre scorso. La première della stagione è stata seguita da oltre 12 milioni di spettatori, ma il risultato non soddisfa le attese, visto che segna un calo del 5% rispetto a quella della stagione precedente (13,05 milioni di ...

Salto con gli Sci - cancellata per il vento forte l’ultima gara del Gp di Kligenthal : vincono Klimov e Takanashi : Il vento cancella l’ultima gara del Grand Prix a Klingenthal, titoli a Klimov e Takanashi Le infelici condizioni del meteo (vento instabile) hanno costretto gli organizzatori della tappa del Grand Prix maschile e femminile di Klingenthal (Ger) a cancellare le due gare in programma sul trampolino HS140. Al via erano presenti anche gli italiani Alex Insam (elimnato comunque nelle qualificazioni maschili) e Lara Malsiner. Il circuito si ...

Manovra - Boccia : “Scelte da incoScienti - creeranno problemi decennali. Europa? È l’ultima che può parlare” : “Manovra? È passata la linea: facciamo altri debiti e facciamoli pagare a chi verrà dopo di noi. Non mi scandalizzo se si fa un deficit del 2,4% perché non penso che i vincoli di bilancio siano un totem da difendere. Il problema è: fare debiti per far cosa?“. Così, ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, il deputato Pd, Francesco Boccia, commenta l’approvazione della nota di aggiornamento del Def da parte del ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : l’Italia chiude la rassegna con 14 medaglie. Nell’ultima giornata arriva l’argento delle Sciabolatrici : l’Italia chiude con un bottino di 14 medaglie gli Europei di Scherma paralimpica di Terni. Il Bel Paese con quattro ori, quattro argenti e sei bronzi termina questa rassegna continentale al terzo posto nel medagliere alle spalle di Russia (8,3,9) ed Ucraina (6,3,7). Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati dell’ultima giornata di gare. Nella sciabola femminile a squadre l’Italia conquista la medaglia d’argento con il quartetto formato da ...