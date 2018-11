Sci alpino | i discesisti azzurri negli Stati Uniti per preparare la prima tappa di Coppa

Sci alpino : i discesisti partono per gli Stati Uniti. Ci saranno anche Casse - Marsaglia e Heel : L’esordio è ormai prossimo. Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, a Lake Louise, in Canada avrà inizio l’avventura in Coppa del Mondo dei discesisti azzurri. Per prepararsi al meglio in vista della prima prova canadese, il gruppo delle specialità dedite alla velocità partirà alla volta degli Stati Uniti, domani (7 novembre), per raggiungere le nevi del Colorado a Copper Mountain. Come riporta il sito della Fisi, il raduno terminerà ...

Sci alpino - i gigantisti azzurri in ritiro in Val Senales a partire da domani : ecco i convocati : gigantisti di Coppa del mondo e ragazze di Coppa Europa in Val Senales Allenamento in Val Senales per i gigantisti di Coppa del mondo: Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani e Riccardo Tonetti lavoreranno da martedì 6 novembre a venerdì 9 sotto la guida dell’allenatore responsabile Alessandro Serra e dei tecnici Ruggero Muzzarelli e Devid Salvadori. Come i loro colleghi stranieri, gli azzurri hanno dovuto saltare ...

Sci alpino : Brignone - Curtoni e Marsaglia volano negli Stati Uniti. Si lavora per Killington : Partenza anticipata per tre atlete del gruppo della Nazionale italiana di sci alpino al femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia mercoledì 7 novembre atterreranno in terra statunitense per iniziare a lavorare a Copper Mountain assieme al tecnico responsabile Gianluca Rulfi e agli allenatori Ettore Mosca e Marcello Tavola. L’obiettivo è quello di preparare al meglio le discipline tecniche per la Coppa del Mondo in ...

Sci alpino – Brignone - Marsala e Curtoni in viaggio verso gli Stati Uniti : Brignone, Elena Curtoni e Marsaglia volano negli Stati Uniti in anticipo di qualche giorno sulle compagne della discesa Si parte per gli Stati Uniti. Federica Brignone (seconda nel gigante d’apertura di Coppa del mondo a Sölden), Elena Curtoni e Francesca Marsaglia preparano le valigie per volare a Copper Mountain, dove si alleneranno da mercoledì 7 novembre a martedì 20 con il tecnico responsabile Gianluca Rulfi e gli allenatori ...

Sci alpino - lo svizzero Gian Luca Barandun muore in un incidente col parapendio : Barandun aveva debuttato in Coppa del Mondo nella combinata di Wengen del gennaio 2017. Nel circuito aveva preso parte a 17 gare tra superG, discesa e combinata, piazzandosi nono in quest'ultima ...

Sci alpino – Mondiali junior 2019 : Paris - Gross e Curtoni testimonial dell’evento in Val di Fassa : Paris, Gross ed Elena Curtoni lanciano i Mondiali junior 2019 in Val di Fassa: “Sarà un successo” Dominik Paris, Stefano Gross ed Elena Curtoni: un tris d’assi lancia i Mondiali junior di sci alpino. Lanciando l’edizione del 2019 che si terrà in Val di Fassa, i tre azzurri di Coppa del mondo hanno raccontato il loro passato vincente nella manifestazione salendo sul palco alla Fiera di Modena-Skipass insieme al ...

Sci alpino - tragedia in Svizzera : muore Gian Luca Barandun in parapendio : Una brutta notizia scuote il mondo dello sci alpino. Lo sciatore svizzero Gian Luca Barandun è morto dopo un incidente con il parapendio avvenuto domenica mattina a Schluein, nel canton Grigioni (Svizzera). Il 24enne elvetico si era recato per dedicarsi ad un volo di addestramento in mattinata. Secondo le prime ricostruzioni la causa del decesso sarebbe dipesa dalle difficoltà nell’avvicinarsi al punto di atterraggio. L’atleta ...

Sci alpino - che tragedia per la Nazionale svizzera : deceduto il giovane Gian Luca Barandun : Lo sciatore svizzero è morto dopo essersi schiantato al suolo con il proprio parapendio, in seguito ad un volo di addestramento Lutto nei quadri della Nazionale elvetica di sci alpino. È infatti Gian Luca Barandun, 24 anni, il giovane deceduto ieri mattina a Schluein (GR), in Surselva, schiantandosi al suolo col proprio parapendio. Specialista delle discipline veloci e della combinata, il grigionese aveva debuttato in Coppa del Mondo nel ...

Coppa del Mondo di Sci alpino : slalom di Levi in diretta tv sulla Rai il 17 e 18 novembre : La Coppa del Mondo di sci alpino ha debuttato a ottobre con il gigante di Soelden [VIDEO]. In realta', si è disputata solamente la gara femminile, mentre quella maschile è stata cancellata per via delle avverse condizioni atmosferiche. Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione FIS relativa al recupero. Gli uomini disputeranno quella prova a Saalbach-Hinterglemm il prossimo 20 dicembre. Così come era accaduto la passata stagione, solamente le ...

Sci alpino : la squadra Asiva femminile in raduno a Solda : Lo staff tecnico della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile " discipline veloci -, che comprende Christian Corradino e Giuseppe Abruzzini, sarà impegnato a Copper Mountain , Usa, , dal 7 al 19 ...

Sci alpino - Marta Bassino guida il gruppo di slalomgigantiste al lavoro in Val Senales : Le slalomgigantiste in allenamento in Val Senales da domenica 4 a venerdì 9 novembre Riprendono domenica 4 novembre in Val Senales gli allenamenti del gruppo discipline tecniche della nazionale femminile di Coppa del mondo. Dopo l’esordio nel gigante di Sölden, caratterizzato dal meraviglioso secondo posto di Federica Brignone, le azzurre preparano i prossimi appuntamenti, a cominciare dallo slalom di Levi, in Finlandia, fissato per ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Voglio fare un ulteriore step nella velocità. Coppa del Mondo decisiva per i Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Un ottimo finale di stagione, la prima partecipazione alle Olimpiade e tante aspettative per il futuro. Nicol Delago si è raccontata ad OA Sport, tracciando un bilancio sull’anno passato e su quella che verrà, che dovrà vederla protagonista nella sua amata velocità. Estate di grande lavoro, come è andata la preparazione estiva e soprattutto su quali aspetti hai lavorato maggiormente? “La preparazione è ...

Sci alpino - il gruppo azzurro di Coppa Europa al lavoro a Kaunertal : otto gli atleti convocati : Il gruppo di Coppa Europa maschile in partenza per il raduno di Kaunertal, convocati in otto Un gruppo di otto atleti pronto a partire per Kaunertal, in Austria. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato la squadra discipline veloci di Coppa Europa per il periodo che va da domenica 4 a venerdì 9 novembre: si tratta di Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni, Federico Paini, Alexander Prast, Florian Schieder, Federico ...

Sci alpino - Elena Fanchini rientra dopo il tumore : “Ora posso dedicarmi solo allo sport! A gennaio in gara” : Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica della FISI per poter riprendere l’attività agonistica a pieno ritmo. Era la notizia che tutti aspettavamo dopo che la bresciana aveva dovuto combattere contro un tumore a causa del quale non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 33enne, fermatasi a gennaio per curare il male che l’aveva colpita, ha terminato il ciclo di terapie e gli ...