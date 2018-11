Schiaffi alla figlia di un anno perché nata femmina | padre condannato a Milano

Milano - ‘Schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...

Foggia - dottoressa aggredita dalla folla perché ambulanza non arriva : Schiaffi e spintoni : L'ambulanza non arriva e la folla aggredisce e picchia la dottoressa del 118. È successo a Foggia, dove la donna è stata assalita mentre prestava soccorso ad una persona...

