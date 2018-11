Scatta il metodo Casaleggio | linciaggio mediatico a De Falco

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) Si è messa in moto la macchina del fango grillina contro il senatore dissidente Gregorio De, uno dei cosiddetti ribelli che più si sta mettendo di traverso sul dl Sicurezza e che quindi va sistemato a dovere dai body guard M5s. La tecnica è quella ampiamente collaudata dalla ditta. Non un attacco direttamente riconducibile ai vertici, che esporrebbe il Movimento a polemiche, ma un'opera di demolizione e character assassination più sotterranea, fatta sui siti amici satelliti della galassia Cinque stelle. Un mestiere che lì dentro conoscono bene, avendo gestito a lungo una serie di siti specializzati in bufale, fake news, allarmismi vari, baggianate pseudomediche (curare il cancro con la canapa o le iniezioni di sale) e storie virali da diffondere tramite le reti social delle masse che non leggono niente ma condividono tutto, terreno ideale per le radici del M5s. Le randellate a De ...