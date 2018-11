Sarebbe stato bello non vedere quel post

[Il punto] Putin apre all'acquisto di titoli di Stato italiani. Conte esulta ma Sarebbe una mela avvelenata : Sono altre le vie da seguire per impedire che lo spread finisca fuori controllo e con esso la nostra economia. Non ci sono pasti gratis ma neanche scorciatoie. 25 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

F1 - Arrivabene sbatte i pugni sul tavolo : “vogliono destabilizzarci. L’addio di Raikkonen? Sarebbe stato meglio se…” : Il team principal della Ferrari ha voluto sgombrare il campo dalle voci di possibili dissidi interni all’interno della scuderia Non sono state settimane facili per la Ferrari, costretta a fare i conti non solo con i cattivi risultati in pista ma anche con le voci di alcuni dissidi interni. LaPresse/Photo4 Critiche su critiche, che Maurizio Arrivabene ha voluto cancellare intervenendo ai microfoni di Motorsport.com poco prima di ...

Khashoggi Sarebbe stato torturato e ucciso nelle stanze del console saudita a Instanbul : È ormai certo che il sessantenne Jalam Khashoggi, editorialista opinionista del Washington Post, da quarant'anni ritenuto una voce libera del Medio Oriente, è stato brutalmente torturato e ucciso dentro il consolato dell'Arabia saudita a Istanbul. Vi era entrato il 2 ottobre per ritirare alcuni documenti per il divorzio ma, sfortunatamente, non è più uscito. Solo ieri le autorita' hanno rilasciato una registrazione che testimonia le torture, al ...

Attacco a college in Crimea - a sparare Sarebbe stato uno studente : Ad aprire il fuoco in un college di Kerch, in Crimea, sarebbe stato uno studente di 22 anni, Vladislav Roslyakov, che avrebbe agito da solo e si sarebbe poi tolto la vita. Lo ha reso noto il leader ...

Malagò : 'Con Roma 2024 non ci Sarebbe stato il problema degli stadi' : Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto al convegno 'Io e lo Sport che verrà', organizzato dalla Scuola dello Sport presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onestì di ...

Khashoggi - secondo i media turchi Sarebbe stato 'sciolto nell'acido' - : Continuano le indagini sul caso del giornalista saudita, scomparso tredici giorni fa dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 Sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Il ministro tedesco Seehofer : "I bavaresi governarono la Grecia per un periodo - Sarebbe stato meglio fosse durato di più" : "I bavaresi hanno governato la Grecia per un po', sarebbe stato meglio fosse durato di più". Provocare indignazione in Grecia per tentare di accrescere la propria popolarità in Baviera è una strategia politica dalla dubbia efficacia. Eppure è quanto ha fatto il ministro tedesco della Csu Horst Seehofer durante un comizio a Ingolstadt, città bavarese in riva al Danubio. Il più ricco Land tedesco è ...

"Coinvolgere Autostrade nella ricostruzione Sarebbe stato meglio". La posizione del comitato sfollati di Genova : "Per noi coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio". Lo ha detto il portavoce del comitato sfollati di via Porro, Franco Ravera, ospite di Non Stop News, la trasmissione di informazione quotidiana su Rtl 102.5.Tra l'altro, Ravera ha detto di credere che "ci sia uno scontro ideologico a Roma che si ripercuote su Genova".Per quanto riguarda il decreto, dentro "non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli ...

"Sarebbe stato un abuso firmare l'ordinanza contro le bottiglie di vetro" : La sindaca Appendino invia una memoria difensiva: 'La legge affida il compito a Questura e Prefettura' Il caso «La sindaca non avrebbe dovuto né potuto emanare un'ordinanza per vietare la vendita di ...

Ciclismo - è morto Jimmy Duquennoy : aveva 23 anni - Sarebbe stato colpito da un attacco cardiaco : Un'altra tragedia nel mondo del Ciclismo: il 23enne belga Jimmy Duquennoy , professionista della WB Aqua Protect Veranclassic , è morto improvvisamente nella sua casa di Tournai: sarebbe stato ...