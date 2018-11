Samsung Galaxy R pronto a tornare sul mercato con lo Snapdragon 450

Samsung Galaxy A7 2018 - lo smartphone da 300 euro con ottimo schermo e tripla fotocamera : Se siete alla ricerca di uno smartphone con uno schermo di buon livello, una fotocamera soddisfacente e un design originale, quello che fa per voi potrebbe essere il Galaxy A7 2018. Si inserisce nella media dell’offerta di mercato grazie a un prezzo di listino di 349 euro, già ribassato online al di sotto dei 300 euro. Con questi numeri parliamo di un prodotto competitivo, capace di combattere ad armi pari con prodotti di buon livello come ...

Foto incredibili col Samsung Galaxy S10 : fondamentale l’apporto dell’AI : Preparatevi a catturare Foto incredibili con il Samsung Galaxy S10: rimasta un po' indietro rispetto ai concorrenti, l'azienda asiatica ha tutte le intenzioni di recuperare il terreno perso, e di mettersi in pari con l'ultimo processore di sua produzione, l'Exynos 9820. Con l'A12 Bionic di Apple ed il Kirin 980 di Huawei, il chipset proprietario del colosso di Seul avrà in comune il processo produttivo a 7nm, ma anche una più profonda ...

In vetrina il Samsung Galaxy pieghevole domani 7 novembre : immagini per tutti : Cambio di rotta: il Samsung Galaxy pieghevole sarà visibile nel suo "aspetto" già domani 7 novembre. L'occasione ghiotta dell'annuale conferenza degli sviluppatori Samsung Developer Conference 2018 non poteva non essere, alla fine dei conti, una vetrina d'eccezione per lo smartphone più rivoluzionario del brand degli ultimi anni. Nelle scorse settimane e fino a ieri, era trapelata la notizia che il Samsung Galaxy pieghevole avrebbe si trovato ...

Anomalie con la rotazione dello schermo per Samsung Galaxy S7 : tutte le strade da seguire : Sta tornando decisamente attuale un problema con il Samsung Galaxy S7 riscontrato anche in passato. Mi riferisco ai bug relativi alla rotazione dello schermo, avendo riscontrato segnalazioni sia da parte di coloro che vedono la funzione bloccata, nonostante risulti attiva, sia da chi invece riscontra rotazioni indesiderate e inaspettate. Difficile dire quale sia la natura di tale anomalia e se in qualche modo possiamo associarla al recentissimo ...

Ultima foto concept Samsung Galaxy X : sarà così lo smartphone pieghevole? : Che conosceremo più da vicino il Samsung Galaxy X o F, vale a dire il primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, a margine dell'omonima Developers Conference (7, 8 novembre), è cosa ormai risaputa: l'OEM ha anche insistito nel ribadire che non presenterà al pubblico in sala alcun prototipo, e che quindi, in tal proposito, c'è da mettersi l'anima in pace. Eppure, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la compagnia ci sta ...

Frustata finale Samsung Galaxy per Android Pie : data inizio programma beta : Tra qualche giorno dovremmo assistere all'inaugurazione del programma beta di Android Pie 9.0 da parte di Samsung a livello internazionale: entro la prima metà di novembre, come evidenziato dall'app 'Samsung Developers Conference 2018', il relativo programma verrà annunciato, presumibilmente a ridosso dei vari Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9. Non è ancora stato riferito in modo ufficiale, ma, come sempre in questi casi, il programma beta ...

Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole - di cui trapelano nuove voci : La Samsung Developer Conference 2018 di domani si prospetta essere un evento piuttosto interessante. Fra i protagonisti ci saranno anche la nuova Galaxy UX basata su Android 9 Pie e il primo smartphone pieghevole del brand. E proprio di quest'ultimo, presunto Samsung Galaxy F, trapelano nuove voci su memoria e colorazioni. L'articolo Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole, di cui trapelano ...

Corposo aggiornamento di novembre sui Samsung Galaxy - ufficializzato il bollettino : L'aggiornamento di novembre per i Samsung Galaxy è stato appena reso noto attraverso il bollettino della patch del corrente mese, ufficializzata dal produttore coreano. Il firmware , nelle scorse ore, come sempre, è stato prima diramato da Google e ora anche dall'azienda che ne ha personalizzato alcuni aspetti: cerchiamo di capire nello specifico quali. A dire la verità, un'anomala comparsa dell'aggiornamento di novembre era già saltata a ...

Energica Bolid-E : prototipo di moto elettrica connessa allo smartwatch Samsung Galaxy : ... la segnalazione di ostacoli, l'utilizzo dello smartwatch per avviare la moto senza utilizzare la chiavetta di accensione!

La nostra Recensione di Samsung Galaxy A7 2018, un nuovo smartphone buttato sul mercato un po' frettolosamente e che pesta i piedi a altre proposte di Samsung. Nonostante ciò, risulta comunque interessante per il prezzo di listino contenuto a cui viene proposto, e perché online arriverà presto sotto i 250 Euro.

Samsung mette in palio un Galaxy Note 9 al giorno per chi usa Samsung Pay e UniCredit. E c'è una sorpresa anche per chi acquista un Galaxy Tab S4...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Presentata a Treviso la nuova edizione : il 10 novembre Imoco-Igor : Presentata a Treviso la Supercoppa Samsung Galaxy A: sabato 10 novembre Imoco-Igor al PalaVerde. La Lega a sostegno delle popolazioni del Veneto Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, a Treviso, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Samsung Galaxy A, il primo evento della stagione 2018-19, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. A contendersi il trofeo, sabato 10 ...

I processori della serie Exynos, progettati e costruiti in casa da Samsung, sono sempre stati all'avanguardia e in grado di tener testa ai […]

L'offerta smart di Esselunga è davvero allettante anche questa settimana, e riguarda il nuovissimo medio gamma Samsung Galaxy A7 (2018).