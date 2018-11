Sam Ballard mangiò una lumaca per scommessa otto anni fa | muore in seguito alla meningite

La drammatica storia di Sam Ballard : ingoia una lumaca per scommessa - muore a 28 anni dopo 420 giorni di coma : Un giovane giocatore di rugby che era rimasto paralizzato dopo aver ingoiato una lumaca per scommessa è morto. Sam Ballard, di Sydney, aveva 19 anni quando ha contratto una rara malattia dopo aver ingoiato l’animale, che era infetto da un parassita, conosciuto come verme del polmone del ratto (rat lungworm) . dopo aver compiuto il gesto, gli è stata diagnosticata la meningoencefalite eosinofila che lo ha fatto cadere in coma per 420 giorni. Il ...