: Ha vinto Bolsonaro. Un pazzo fascista reazionario e pericoloso. Da stasera il mondo è un po' peggiore. E io mi verg… - marcofurfaro : Ha vinto Bolsonaro. Un pazzo fascista reazionario e pericoloso. Da stasera il mondo è un po' peggiore. E io mi verg… - NotizieIN : Salvini:stasera dl sicurezza a italiani - ecodaipalazzi : #dlsicurezza #opensenato In aula al Senato è appena cominciata la seduta sul dl sicurezza -

"Nel decretoe immigrazione, che conto di donare aglioggi pomeriggio,ci saranno regole più severe per i delinquenti, per i furbetti, per gli approfittatori". Lo ha detto il ministro dell'Interno,,intervenendo al telefono dal Ghana, dove è in missione, a 'Non stop news'di Rtl 102.5 "Appena in Italia sarò in Aula in Senato perché ci sarà il voto finale sul decreto che riporta un po' di regole e un po' di ordine (...).Sarà un passo avanti per ladeglie dei tanti immigrati regolari per bene".(Di martedì 6 novembre 2018)