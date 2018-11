Salvini | ' Prima si vota dl sicurezza | poi vedo Conte e Di Maio su prescrizione'

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

Decreto sicurezza - Salvini : «Regalo agli italiani - passerà oggi». M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : «Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e...

Sangiuliano querela Saviano : ‘Si metta in fila - c’è prima Salvini’ : Lo scrittore roberto Saviano pubblica su Facebook un durissimo post contro il neo direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Il giornalista annuncia querela nei suoi confronti e, per tutta risposta, l’autore di Gomorra risponde in maniera sprezzante invitandolo a mettersi in fila perché, prima di lui, a querelarlo era gia' stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini che continua ad essere definito da Saviano “Ministro delle Malavita”. Il post di ...

Alla Lavagna su Rai3 - Matteo Salvini alla prima puntata (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato da lunedì 12 novembre subito dopo Blob e prima di Un posto al sole dalle frequenze della terza rete della televisione pubblica. Il programma di cui parliamo è una novità per quel che riguarda Rai3 e prende le basi da un format transalpino.In ognuna delle 30 puntate di alla Lavagna, questo il titolo del nuovo programma, vedremo un personaggio noto al grande pubblico, che si sottoporrà alle domande di un gruppo di ...

Crozza a Che fuori tempo che fa : “Risparmi degli italiani? Salvini non diceva ‘Prima gli italiani’ ma ‘Priva gli italiani'” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata questa settimana ai risparmi degli italiani: “Dal prossimo anno la BCE non comprerà più i titoli di Stato e quindi dal 2019 il ministro Tria li rifilerà agli italiani. Abbiamo sempre capito male: Salvini non diceva PRIMA gli italiani ma PRIVA gli italiani”. L’artista genovese, con la consueta caustica ironia, ha poi continuato: “Di Maio ha detto che userà ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Cinque Stelle divisi sul decreto Salvini : per la prima volte le due anime vanno alla conta : Luigi Di Maio ha stretto un patto con Matteo Salvini per blindare il decreto sicurezza, caro ai leghisti, e farlo approvare dal Senato entro il 6 novembre. I conti, però, li ha fatti senza l’anima di sinistra del suo Movimento, quella che si riconosce nella corrente ortodossa di Roberto Fico e che proprio nella pancia di Palazzo Madama raccoglie le...

Umberto Smaila : “Sono Salviniano. Ue? Fancazzisti. Grillini? Incoerenti. Prima erano con Dario Fo - ora con Salvini” : “Sono salviniano, mi piace Salvini. Prima ero berlusconiano, però poi Berlusconi si è appoggiato a Tajani e, mancando il suo storico carisma, Salvini ha preso in mano lo scettro della popolarità. Grillini? Sono Incoerenti. Prima stavano con Dario Fo, che era il prototipo del maoista, ora con Salvini, che è l’antitesi di Fo. Fico e Di Battista, ad esempio, sono veterocomunisti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La ...

Salvini distrugge il Milan : “Donnarumma vada in Primavera - Gattuso da vaffa…” : Matteo Salvini ha distrutto il Milan e sopratutto il suo tecnico Gattuso reo di non aver azzeccato le sostituzioni ieri contro l’Inter “Sabato ho passato la giornata a Roma in Consiglio dei Ministri… Manovra economica, Equitalia, tasse… Week end finito alla grande. Mi spiace per mio figlio ma lo avevo avvisato: ‘Sereno tanto io ho cominciato a vedere il Milan in B, quindi tu sei già un gradino avanti’. Poteva finire 0-0 e sarebbe ...

Mimmo Lucano prima di Che tempo che fa : 'La proprietà privata non serve'. Matteo Salvini lo massacra : Nel giorno dell'intervista a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Mimmo Lucano , l'ex sindaco di Riace finito ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per completare il quadro ...