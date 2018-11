Salvini | ok a dl sicurezza regala al Paese più ordine

Prescrizione - slittano i lavori : tensione M5S-Pd alla Camera. Sicurezza - Salvini : «Passerà oggi» : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, chiamate a esaminare il ddl anticorruzione e l'emendamento sulla Prescrizione hanno fatto slittare la seduta delle 11 alle 12,30,...

Il dl Sicurezza di Salvini renderà un inferno la vita dei migranti negli hotspot : Le associazioni Asgi, Cild, Indiewatch, ActionAid hanno raccolto le testimonianze di 60 migranti all'interno del centro di Lampedusa, per denunciare prassi illegittime che adesso rischiano di essere legalizzate. Ma come cambierà adesso gestione dei migranti nel sistema hotspot con il nuovo quadro formativo previsto dal decreto Sicurezza?Continua a leggere

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

Matteo Salvini a Rtl : “Il decreto sicurezza è il mio regalo agli italiani - riporta regole e ordine” : Matteo Salvini commenta, durante la trasmissione Non Stop News in diretta su Rtl 102.5, la questione del decreto sicurezza che conta "di donare agli italiani entro ora di cena": "riporta un po' di regole e un po' di ordine, sarà un passo in avanti per la sicurezza dei cittadini italiani e dei tanti immigrati regolari".Continua a leggere

Salvini : stasera dl sicurezza a italiani : 9.57 "Nel decreto sicurezza e immigrazione, che conto di donare agli italiani oggi pomeriggio,ci saranno regole più severe per i delinquenti, per i furbetti, per gli approfittatori". Lo ha detto il ministro dell'Interno,Salvini,intervenendo al telefono dal Ghana, dove è in missione, a 'Non stop news'di Rtl 102.5 "Appena in Italia sarò in Aula in Senato perché ci sarà il voto finale sul decreto che riporta un po' di regole e un po' di ordine ...

Salvini : '40 mld per mettere in sicurezza il territorio' : 'Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario europeo con la certezza che non ci arrivino letterine di richiamo perchè spendiamo troppo' ha polemizzato il ministro dell'Interno. Questo pomeriggio ...

Ipotesi stralcio sulla prescrizione. Salvini : dl sicurezza o tutti a casa : Di sicuro, questa storia ha prodotto una brutta frattura tra Guardasigilli e mondo dell'avvocatura. Nella foga, Bonafede si era scagliato contro gli 'azzeccagarbugli' e i penalisti si sono offesi. ...

Ipotesi stralcio sulla prescrizione. Salvini : dl sicurezza o tutti a casa : Sarà una settimana di discussioni nella maggioranza giallo-verde. E se mai ci sarà una soluzione, non verrà presto. I due vicepremier, infatti, sono all’estero: Luigi Di Maio è in Cina, Matteo Salvini in Ghana. Missioni ufficiali, e strategiche, in rappresentanza dei rispettivi ministeri. Partendo, però, si sono lasciati dietro una scia di recrimin...

Maltempo - Salvini : 'Servono 40 miliardi per sicurezza territorio - UE mandi pure letterine' : Da nord a sud l'Italia sta vivendo il dramma del Maltempo ed in alcuni casi, come in Sicilia, si piangono anche vite umane. Ennesime tragedie di un Paese che si conferma fragile di fronte a precipitazioni copiose. Sulla questione è intervenuto Matteo Salvini che ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo in Veneto e Trentino Alto Adige, prendendo contezza di quanto ingenti siano i danni determinati dagli eventi. [VIDEO] La conseguenza è la ...