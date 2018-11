Salvini | Isoardi e la strategia del selfie

Matteo Salvini - frecciata a Elisa Isoardi : «Qualcuno aveva altre priorità» : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

"Qualcuno aveva altre priorità" - Salvini risponde a Isoardi : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro...". La risposta di Matteo Salvini all' addio social di Elisa Isoardi ...

Dall'omosessualità all'Auditel Salvini-Isoardi : dilagano le ipotesi : L a foto pubblicata su Instagram da Elisa Isoardi, foto che ritrae Matteo Salvini nudo e addormentato a letto assieme a lei rivolta all'obiettivo con occhi lampeggianti di perfidia, ha scatenato le più disparate ipotesi e teorie complottistiche riguardo al motivo della (presunta) fine dell'amore tra il Ministro dell'Interno e la conduttrice della Prova del Cuoco Segui su affaritaliani.it

Gio Evan - il poeta della Isoardi : 'Non sarò mai per Salvini - ho votato Potere al Popolo' : La notizia del giorno in Italia, sui social e sulle principali testate è indubbiamente la fine della relazione sentimentale [VIDEO]fra Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, e la popolare conduttrice televisiva Elisa Isoardi. È stata la stessa Isoardi a rendere noto sui social network la fine della propria storia con il Ministro del'Interno. E lo ha fatto attraverso una fotografia anche piuttosto intima, corredata da ...

Salvini risponde a Elisa Isoardi ed agli italiani - la rottura tra i due diventa un affare di Stato : 'ci ho creduto fino in fondo - poi...' : Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono lasciati, dopo l'annuncio della presentatrice de 'La prova del Cuoco' arriva la replica social del Ministro degli Interni Elisa Isoardi ha annunciato questa ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Matteo Salvini risponde a Elisa Isoardi : “Ho amato - ho perdonato e avrò sicuramente commesso errori” : In una giornata politicamente caotica, per le questioni prescrizione e dl sicurezza, la notizia dell’addio di Elisa Isoardi via Instragram a Matteo Salvini ha impegnato le pagine online di cronaca rosa. Tutti aspettavano la risposta del leader della Lega che in serata è arrivata sempre su Instagram: “Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza ma il telefono dall’Italia mi squilla per ...

Salvini ha risposto su Facebook al post della Isoardi su Instagram : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. ...

"Ho amato - ho perdonato. Peccato qualcuno aveva altre priorità". Matteo Salvini risponde alla Isoardi : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona ...

"Io ci ho creduto fino in fondo" : Salvini risponde alla Isoardi : "Qualcuno aveva altre priorità". Dal Ghana dove ha incontrato oggi il presidente Nana Akufo-Addo, Matteo Salvini replica con una foto sui social al post con cui questa mattina Elisa Isoardi ha annunciato la fine della loro relazione."Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall"Italia mi squilla per altro...", dice il vicepremier e ministro dell'Interno pubblicando una sua immagine sorridente, ...

Salvini risponde a Elisa Isoardi ed agli italiani - la rottura tra i due diventa un affare di Stato : “ci ho creduto fino in fondo - poi…” : Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono lasciati, dopo l’annuncio della presentatrice de ‘La prova del Cuoco’ arriva la replica social del Ministro degli Interni-- Elisa Isoardi ha annunciato questa mattina sui social la fine della relazione con Matteo Salvini. Oltre a mandare un messaggio trasversale al nostro Ministro degli Interni, la presentatrice de ‘La Prova del Cuoco’ ha aperto il suo cuore (ferito) agli italiani. Questa ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Ci ho creduto fino in fondo" : Matteo Salvini, negli scorsi minuti, con un breve ed esaustivo post su Facebook, ha voluto mettere definitivamente la parola fine, a tutto il chiacchiericcio sulla propria vita privata dopo la pubblicazione di una foto (con didascalia) di Elisa Isoardi su Instagram che siglava la rottura definitiva come coppia.prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Ci ho creduto fino in fondo" pubblicato su Gossipblog.it 05 novembre 2018 ...

Isoardi-Salvini - fine dell'amore. E lui va a cena con la giornalista : Quando la favola di Elisa e Matteo ha impattato con la realtà, si è squagliata. L'amore tra la Isoardi e Salvini apparteneva a due post-ragazzi al culmine del successo, che si...

Isoardi-Salvini - la giornalista racconta la cena : «Matteo? Era di buonumore - beveva champagne e mangiava sushi» : Elisa Isoardi grida ai quattro venti che tra lei e Matteo Salvini è finita e, ovviamente, si scatenano le tesi più disparate. Chi ha lasciato chi? Ci sarà un'altra donna? Una...