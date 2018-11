Salvini | entro stasera conto di donare a italiani decreto sicurezza

Maroni : “Dopo europee Salvini assorbirà tutto centrodestra - Di Battista guiderà guazzabuglio di grillini e sinistra” : “Elezioni europee? Il governo M5s-Lega reggerà fino all’anno prossimo. Non credo che ci sarà un’alleanza tra Lega e Forza Italia dopo le europee, perché Salvini giustamente ha in mente un progetto egemone, cioè ci deve essere la Lega che assorbe tutto il resto e tutti gli altri”. Sono le parole di Roberto Maroni, ex segretario della Lega, nel corso di 24 Mattino, su Radio24. E puntualizza: “Non dico che Forza Italia ...

Salvini : entro febbraio 128 poliziotti e 207 carabinieri in Toscana : entro febbraio 2019 in Toscana arriveranno 128 poliziotti e 2017 carabinieri. Lo ha annunciato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Veneto : Salvini - via libera dell'autonomia entro l'autunno dal Cdm : Beleluno, 4 nov. (AdnKronos) - "entro l'autunno il Consiglio dei ministri approverà il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono orgoglioso del lavoro che il governo ha fatto in questi cinque mesi, mentre negli ultimi 5 anni non si era f

I porti chiusi liberano Como : Salvini sbarra il centro profughi : Sarà solo uno tra tanti. Sarà un segnale. Ma intanto il centro di accoglienza di Como è stato chiuso. Giù le serrande e lucchetti alle porte. I richiedenti asilo che dal 2016 dormivano o transitavano nella struttura di via Regina Teodolinda non ci sono più grazie alle scelte fatte dal Viminale. "Una vittoria della Lega", esultano Salvini e Molteni.Chi ha buona memoria ricorderà la grande crisi del 2016 che investì la cittadina sul lago: ...

Salvini : 'Entro quattro mesi 166 nuovi agenti in Campania' : 'Il mio obiettivo è incrementare gli organici in tutte le questure d'Italia. Il governo sta lavorando a un piano per quasi 8mila nuove assunzioni di Forze dell'Ordine'. Lo annuncia il ministro dell'...

Migranti - Salvini annuncia : 'Entro 10 giorni taglierò i famosi 35 euro' : "Il messaggio agli italiani e soprattutto a qualche speculatore internazionale - aggiunge Salvini - che non si compreranno pi pezzi di economia italiana sottocosto, come accaduto in passato". Quanto ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza entro 3 settimane». Salvini : Bruxelles attacca un popolo : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...

Salvini : entro novembre riscritto famigerato Codice Appalti : Roma, 16 ott., askanews, - 'entro novembre, questo famigerato Codice degli Appalti verrà smontato e verrà riscritto con chi lavora'. Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini,...

Sergio Pirozzi - il ritorno : «Il centrodestra è sparito - Salvini è troppo forte» : «Il centrodestra non esiste più. Prima c?era la leadership di Berlusconi, ora c?è quella di Salvini. C?è un accordo di governo diverso, e poi Fi e Lega...

Berlusconi il suo centrodestra non esiste più - Salvini ha preso il suo posto : Berlusconi non ha più potere sul centrodestra a dirlo è Giancarlo Giorgetti Il centrodestra inteso fino a oggi, quello di Silvio Berlusconi, non esiste più. È Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega famoso per la sua pacatezza e la sua prudenza “lettiana”, a uscire allo scoperto e ufficializzare il ribaltone dei rapporti di forza nella (ex?) coalizione. Ospite del dibattito organizzato a Milano da Fratelli d’Italia, il ...

Riace - Viminale : trasferire i migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.