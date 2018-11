Salvini | bene altro sgombero Ostia | zero tolleranza con mafiosi

Salvini : fare bene riforma prescrizione : 22.46 "riforma della giustizia, e anche della prescrizione, sono nel contratto di governo e diventeranno realtà: mettere in galera mafiosi e corrotti è una priorità della Lega". Lo assicura il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini. "L'importante -precisa- è farle bene queste riforme, evitando che i processi durino all'infinito anche per gli innocenti, altrimenti è una sconfitta per tutti".

Prescrizione - Salvini : “La riforma va fatta bene”. Giorgetti : “Diversa nel contratto”. Ma Fraccaro : “È una misura di civiltà” : “La riforma della giustizia e anche della Prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo. Però, la giustizia è affare delicatissimo: se ci si mette mano, bisogna farlo bene”. Il giorno dopo lo scontro nel governo per la riforma della Prescrizione, una “bomba nucleare” secondo la Lega, il vicepremier Matteo Salvini prova a fare il pompiere. Senza però spiegare se il “bene” sono le parole di Giulia ...

Salvini : “Nessuna polemica - con M5S lavoriamo bene e siamo uniti per cambiare il Paese” : Il vicepremier Matteo Salvini getta acqua sul fuoco: "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese".Continua a leggere

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l’archiviazione - ho fatto bene a fermare i migranti» Il video Le accuse e il giudice anti ong : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»

Tav - Salvini : “Finirà come il Tap? Noi da sempre favorevoli”. Toninelli : “M5s contrario - ma aspettiamo costi-benefici” : “Finirà come con il Tap? Noi della Lega siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione della Tav, ma nel contratto di governo c’è scritto che valutiamo l’analisi costi-benefici. E così faremo”. A dirlo, all’assemblea di Confitarma a Roma, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Il M5s è contrario all’opera, ma chi sta svolgendo la valutazione è indipendente dai partiti. Quando arriverà la ...

Salvini sul bambino che ha colpito la maestra : "Qualche no e qualche ceffone ogni tanto farebbero bene" : Il ministro interviene sul caso avvenuto in una scuola fiorentina: "Certi genitori cosa insegnano ai loro figli?". La replica del direttore: "Sui no posso anche essere d'accordo, ma i tempi delle sberle sono passati".

La Lega si prende anche il Trentino. Il governo fa bene a Salvini e male al M5s : Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori. Ma il dato delle elezioni p

"Bravo Salvini - troviamo un accordo per il bene del paese". Intervista a Stefano Buffagni : "Ho apprezzato molto il gesto di Matteo Salvini, e lo ringrazio". Stefano Buffagni è sottosegretario del Movimento 5 stelle agli Affari regionali. Ma soprattutto è uno degli uomini chiave per Luigi Di Maio quando al centro dell'agenda politica ci sono temi economici. E alla vigilia di un Consiglio dei ministri cruciale per comporre i dissidi sul decreto fiscale, lancia un messaggio distensivo all'alleato leghista: "Credo che ...