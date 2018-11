Saltamartini | grazie Salvini | stiamo restituendo case a proprietari legittimi

romadailynews

(Di martedì 6 novembre 2018) Roma – “Un plauso alle forze dell’ordine e agli agenti della Polizia locale per la brillante operazione con cui e’ stato effettuato lo sgombero di un alloggio popolare di Ostia occupato abusivamente da un membro del clan Spada.all’azione incessante del Ministrosbattendo fuori chi occupa abusivamente un immobile per restituirlo al legittimoo. Solo cosi’ si riportano la legalita’ e la sicurezza nei nostri quartieri”. “Invitiamo l’amministrazione capitolina a proseguire in questa direzione anche alla luce di quanto stabilito nell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Cosi’ in un comunicato la deputata della Lega Barbara, presidente della Commissione Attivita’ produttive della Camera. L'articolo, ...