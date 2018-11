Sala meglio di Messi | Icardi e Higuaín | chi è l' argentino più prolifico in Europa

Reddito di cittadinanza - contro precariato e disoccupazione meglio il Salario minimo : In tutto il mondo, a causa dell’innovazione tecnologica, si riduce sempre più nel corso degli anni la domanda di lavoro a parità di prodotto. La quarta rivoluzione industriale, o Industry 4.0 come è stata chiamata in Germania per la prima volta nel 2011, comporta un’accelerazione dei processi di innovazione in diverse direzioni, tutte risparmiatrici di lavoro e in particolare di lavoro a bassa (e di recente anche a media) qualifica ...