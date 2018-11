Royole FlexPai | il primo smartphone pieghevole al mondo

gqitalia

(Di martedì 6 novembre 2018) Samsung è pronta a svelare alla Samsung Developer Conference – in programma il 7 novembre – tutte le novità sul suo Galaxy X, loal quale il colosso coreano sta lavorando da anni. Ma mentre aspettiamo l’annuncio dell’azienda di Seul, una startup statunitense ha deciso di bruciarla sul tempo presentando il, iltelefono touch in commercio in grado di ripiegarsi su sé stesso. Presentato ad un evento a Pechino, il dispositivo è una novità assoluta perché se finora abbiamo visto telefoni con due schermi tenuti insieme da una cerniera o da una cornice, ilsi piega davvero: nasce come piccolo tablet (da 7,8 pollici) per poi richiudersi e assumere le dimensioni di un comune. Può diventare un “panino” di schermi, uno davanti e uno dietro, oppure suddividersi ulteriormente in tre parti, mostrandoti un piccolo ...