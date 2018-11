Rottamazione auto | in arrivo incentivi per sostituire benzina e diesel Euro 3

In arrivo incentivi per la Rottamazione di auto Euro 3? : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto Euro 3 e classi inferiori: 'Per fare questo - ha dichiarato in un'intervista al mensile l'automobile - abbiamo ...

Incentivi Rottamazione auto novembre : Ford Fiesta - Toyota Aygo e Renault Clio in offerta : Gli Incentivi rottamazione auto delle case automobilistiche Ford, Toyota e Renault sono stati rinnovati fino al 30 novembre. In attesa che l'azienda italiana Fiat [VIDEO] ufficializzi le sue offerte valide fino alla fine del mese, trovano spazio i modelli Ford Fiesta, Toyota Aygo e Renault Clio. Tutte e tre le tipologie di vetture rientrano nel segmento più economico del mercato automobilistico, con i prezzi che si aggirano intorno ai 10 mila ...

Bollo auto - con il decreto fiscale due vie possibili : la Rottamazione e lo stralcio : Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto fiscale, l’atto collegato alla legge di Bilancio che ogni anno reca interventi urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta di uno dei decreti più importanti per la vita dei cittadini italiani e per le questioni riguardanti Tasse, riscossione tributi e cartelle di pagamento. Il decreto fiscale è l’atto che per esempio, negli ultimi ha portato i provvedimenti di rottamazione delle ...

Incentivi Rottamazione auto ottobre : Fiat Panda e Ford Fiesta in promo : Fiat e Ford hanno rinnovato le offerte sugli Incentivi rottamazione auto per il mese di ottobre, mettendo in vetrina i modelli Panda, Fiesta e non solo. Le nuove promozioni saranno valide fino al prossimo 31 ottobre. La casa costruttrice di Torino rilancia il finanziamento Meno1500 sulla maggior parte dei modelli posizionati in primo piano nella home page del sito ufficiale. Sempre per quanto riguarda i finanziamenti a cui gli utenti possono ...

Incentivi Rottamazione 2018 per l’acquisto di una auto nuova : Gli Incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica restano la linea guida dell’ultimo trimestre 2018 e restano alla base del prossimo 2019. Si tratta di una serie di misure a livello statale e regionale che favoriscono la rottamazione dei veicoli più vecchi e inquinanti per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero ridurre i gas a effetto serra e porre un freno all’aumento ...

Bascapè - non vuole pagare la Rottamazione e dà fuoco all'auto : scoperto e denunciato : Bascapè , Pavia, , 10 settembre 2018 - Ha rimediato una denuncia, penale, per incendio doloso . Il 60enne, residente a Bascapè , è stato identificato e deferito, in stato di libertà, dai carabinieri ...

Incentivi Rottamazione auto settembre : Fiat Panda - Alfa Romeo Giulia e Opel Corsa in promo : Da pochi giorni sono stati ufficializzati gli Incentivi rottamazione auto per settembre delle case automobilistiche Fiat, Alfa Romeo e Opel. Le offerte delle tre aziende sono arrivate in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, come testimoniano le promozioni di Ford, Toyota e Renault [VIDEO]. In casa FCA debutta il finanziamento Meno 1500, mentre lo storico marchio milanese lancia gli Alfa Days. In Germania, invece, confermano Scelta Opel ...