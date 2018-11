Ronaldinho in banca ha meno di 6 euro

UOL Esporte : 'Ronaldinho in miseria - in banca ha meno di sei euro!' : TORINO - Dopo che il tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul ha ritirato il passaporto a Ronaldinho e a suo fratello Assis, rei di non aver pagato una multa in denaro per un abuso edilizio, è ...

