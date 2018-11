Ronaldinho in banca ha meno di 6 euro

Incredibile Ronaldinho : è in difficoltà - in banca solo 6 euro : Passaporto sequestrato e un conto corrente con un saldo di poco superiore ai 6 euro. A fotografare il momento non felice del campione brasiliano Ronaldinho un articolo di ‘Uol Esporte’ che ricostruisce le vicissitudini dell’ex pallone d’oro cominciate con una sentenza del tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul che ha disposto il sequestro del passaporto del campione brasiliano reo di non aver pagato una multa ...

