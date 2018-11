Ronaldinho ha solo 6 euro sul conto La rivelazione del sito Uol Esporte | non

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018)ha il conte in verde. È quanto sostiene ilbrasiliano "Uol", che parla dei guai finanziari dell'ex stella del Brasile.La giustizia brasiliana ha ritirato il passaporto ae a suo fratello per non aver pagato un debito legato ad un abuso edilizio. Secondo il giornale, per incassare la multa la procura è stata costretta ad intervenire sui suoi conti nelle banche brasiliane. E la disastrosa situazione economica di 'Dinho' è venuta allo scoperto: in totale c'erano 24,63 reais, meno di sei.Un importo ovviamente insufficiente a soddisfare il pagamento delle multe, che ammontano a oltre due milioni di. Anche ipotecare la proprietà non è bastato, a causa degli alti interessi generatisi negli anni. In ogni caso, la somma rimasta nei conti dell'ex attaccante non sembra essere consono al suo stile di vita. Nelle ultime ...