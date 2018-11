Roma | ombre e tormenti | dietro c' è Schick

L'ombrellina manda un messaggio 'Romantico' a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO]... : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post 'romantico' dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all'ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un ...

L’ombrellina manda un messaggio ‘Romantico’ a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO] : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post ‘romantico’ dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all’ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un nuovo flirt per Andrea Iannone dopo Belen Rodriguez L'articolo L’ombrellina manda un messaggio ‘romantico’ a Iannone: Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO] ...

DatAfrica - la mostra di Eni al MAXXI di Roma : luci e ombre del continente africano in cifre - tra mappe interattive e pannelli solari : Tra cent’anni, due persone su cinque saranno nate in Africa. E saranno giovani, perché il continente nero ospiterà la maggior parte dei ragazzi sotto i vent’anni: due milioni e mezzo, contro i 500mila previsti in Europa. I numeri da soli non bastano a raccontare un continente, ma sicuramente danno una fotografia precisa: questo è lo scopo di DatAfrica, mostra organizzata da Eni che racconta il futuro dell’Africa per istantanee ...