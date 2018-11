Roma | nuovo sopralluogo alla Nunziatura | trovate altre ossa

Quella Bestia di mio Padre. Niente è come sembra nel nuovo Romanzo di Nunzia Alemanno : Dopo la trilogia low fantasy Il Dominio dei Mondi, la scrittrice copertinese si rivela con un nuovo genere tra il paranormal thriller e l'urban fantasy.

Fasma - il nuovo volto della trap Romana presenta il suo primo album : “È una rinascita - una liberazione” : Il primo album non si scorda mai. Specialmente se ci lavori da più di un anno e non vedi l’ora di pubblicarlo. “Per me oggi è un giorno particolare, non ho dormito tutta la notte. Sono proprio curioso di vedere la reazione del pubblico” spiega in esclusiva a Ilfattoquotidiano.it Tiberio Fazioli, in arte Fasma, nuovo volto della trap romana. Nell’ultimo anno è esploso grazie a Marilyn, un pezzo con più di cinque milioni di visualizzazioni su ...

La scaletta del nuovo tour dei TiRomancino decisa con l’aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : La scaletta del nuovo tour dei Tiromancino a supporto dell'album Fino a Qui sarà completata da Federico Zampaglione con l'aiuto del suo pubblico, interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto coinvolgere il pubblico che lo segue online in una scelta delicata, quella che riguarda uno o due ...

Nuovo Stadio della Roma - Pallotta pronto a spendere fino a 120 milioni di euro : Gli step superati dal Nuovo cda di Eurnova: l'offerta di Pallotta I nuovi vertici di Eurnova, l'amministratore delegato Giovanni Naccarato, il professore di Economia aziendale della Luiss Riccardo ...

Ikea aprirà uno nuovo store all'interno di Eataly a Roma Ostiense : Ikea annuncia l'apertura di un Pop-Up Store all’interno del nuovo Eataly Roma al quartiere Ostiense: oltre 700 mq dedicati all’esposizione di zone living, cucine e complementi d’arredo. "Dentro l’Eataly più grande del mondo - si legge in una nota - sarà possibile incontrare l’eccellenza enogastronomica italiana e il design democratico svedese in uno spazio innovativo in cui muoversi ...

Roma : ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario : Roma – A causa del forte vento che in queste ore sta interessando Roma, in via Gabrio Casati, al nuovo Salario, un ponteggio per i lavori di ristrutturazione di un palazzo e’ crollato sulle auto in sosta. Non ci sono feriti. L'articolo Roma: ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario proviene da RomaDailyNews.

Allerta Meteo Emilia-Romagna - nuovo aggiornamento : criticità per mareggiate - temporali e vento forte : Due nuove allerte emanate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae Emilia-Romagna, in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani martedì 31 ottobre. La presenza di un sistema temporalesco ‘auto rigenerante’ determinerà oggi piogge di intensità elevata su tutto il settore occidentale della regione, più accentuate sulle aree montane e ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

Allerta meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il maltempo. Oggi nuovo allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Carlo Verdone/ Video - l'attore Romano pronto per il suo nuovo film e una serie tv (Portobello) : Carlo Verdone ospite a Portobello racconterà i suoi prossimi progetti: si passa dal suo nuovo film a un possibile esordio in una serie televisiva ancora non si sa in che ruolo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Nuovo palazzetto dello Sport a Cantù. Questa mattina una delegazione della Red October a Roma. Petrucci : : ...del Nuovo palazzo dello Sport di Cantù ha tutte le caratteristiche per ottenere il sostegno del Credito Sportivo e rappresentare un modello di riferimento che va ben oltre il prestigioso mondo della ...

Il nuovo partito di Salvini punta a Roma e "sbianchetta" il Nord : Il nuovo Statuto della Lega prevede un simbolo nel quale con la parola "Nord" scompare anche Alberto da Giussano. Alla...