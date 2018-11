Roma | Kolarov convocato in Nazionale | il terzino costretto agli straordinari

Roma - Kolarov recupera per il Napoli. Ipotesi Florenzi esterno alto : La Roma, dopo la vittoria sul CSKA Mosca in Champions League, si proietta alla difficile sfida di domenica sera, che vedrà i giallorossi opposti al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eusebio Di Francesco avrà nuovamente a disposizione Aleksandar Kolarov, che ha ormai smaltito l'infortunio al dito del piede. In dubbio, invece, la presenza di Javier Pastore e di Justin ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Champions League - Roma : De Rossi - Kolarov e Schick recuperati per il CSKA : Il giorno dopo la brutta sconfitta casalinga con la Spal arrivano buone notizie dall'infermeria per Eusebio Di Francesco e la Roma . Il club giallorosso ha infatti recuperato Daniele De Rossi e ...

Roma - i convocati per la Spal : out De Rossi - Kolarov - Schick e Perotti ma torna Pastore : Roma - Quattro forfait e un rientro importante tra i convocati della Roma che, archiviata la sosta, è pronta ad affrontare la Spal all' Olimpico . Sono 21 i gialloRossi convocati da Di Francesco alla ...

Roma - Kolarov non ce la fa : la Serbia lo rispedisce a Trigoria : Non è durata nemmeno 24 ore la presenza in Serbia di Kolarov : il terzino a breve dovrà lasciare la sua nazionale per rientrare nella Capitale dopo aver risposto sì alla chiamata di ct Krstajic , a ...