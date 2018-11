Roma | Di Francesco avverte | “CSKA pericoloso | non mi interessano le parole di Sousa”

Roma - Di Francesco Problema è la continuità - ma siamo in crescita : MOSCA - 'Dal punto di vista fisico e del sistema di gioco penso che la squadra sia cresciuta, il Problema è che non abbiamo continuità'. E' il parere dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ...

Roma - Di Francesco polemico : “a Firenze il rigore non c’era! Paulo Sousa? Ecco cosa dico” : Roma, Eusebio Di Francesco è parso un po’ nervoso nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha parlato della Champions ma non solo “Le immagini del rigore parlano chiaro. Abbiamo subito un rigore che non c’era e questo ha condizionato la squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco torna con queste parole sul match pareggiato per 1-1 sabato scorso contro la Fiorentina, dove i viola sono ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo Sousa non mi interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Roma - a Mosca torna Manolas. Di Francesco cerca la svolta : Konstantinos Manolas. LaPresse Ora l'ordine ufficiale a Trigoria è di pensare solo al Cska Mosca, alla Sampdoria ed alla necessità di tornare alla vittoria in campionato si inizierà a pensare da ...

Fiorentina-Roma : le formazioni ufficiali - Di Francesco sceglie Zaniolo : Fiorentina-Roma– Aria di big match al Franchi di Firenze. I viola ospitano una Roma in lenta ripresa, che dopo il ko contro la Spal ha saputo confermarsi in Champions e ripartire in campionato. Buono, ma solo nel risultato, l’1-1 di Napoli: i giallorossi hanno saputo strappare un punto al San Paolo sfruttando le poche occasioni […] L'articolo Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali, Di Francesco sceglie Zaniolo proviene da ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “Voglio la Roma più aggressiva” : Dopo il pareggio di Napoli la Roma di Eusebio Di Francesco punta a fare bottino pieno a Firenze nell’anticipo di sabato alle ore 18. “Mi auguro di vedere un atteggiamento differente, più aggressivo – dice il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Un atteggiamento che dobbiamo ritrovare con continuità e non alternarlo”. LE PRESTAZIONI DELLA […] L'articolo Fiorentina-Roma, Di Francesco: “Voglio la Roma ...

Fabrizio Corona si scusa con Francesco Totti : “Rispetto te e i tuoi figli - me ne fotto dei tifosi della Roma”. Leggi le sue parole : Il fotografo si è scusato sui social dedicando un post all’ex capitano giallorosso: «Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano» ROMA – Non si placano le polemiche... L'articolo Fabrizio Corona si scusa con Francesco Totti: “Rispetto te e i tuoi figli, me ne fotto dei tifosi della Roma”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Roma : Papa Francesco celebra defunti a cimitero Laurentino : Roma – Papa Francesco e’ arrivato pochi minuti fa al cimitero Laurentino dove e’ iniziata la celebrazione del 2 novembre, giornata della commemorazione dei defunti. Ad attenderlo alcune centinaia di persone, il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, e il vicario di Roma, Angelo De Donati. L'articolo Roma: Papa Francesco celebra defunti a cimitero Laurentino proviene da RomaDailyNews.

Di Francesco : 'Voglio una Roma più aggressiva. De Rossi non gioca' : Roma - 'Mi auguro di vedere un atteggiamento differente, più aggressivo, rispetto alla trasferta di Napoli. Mi aspetto che questa squadra dia continuità alle idee su cui lavoriamo. Il nostro obiettivo ...

Roma - Di Francesco : "Voglio una squadra più aggressiva. De Rossi out a Firenze e col Cska" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida del Franchi: "Parlare ora di obiettivo quarto posto non mi piace"

Roma - Di Francesco : 'De Rossi fuori anche con il Cska. Voglio di più' : La tegola arriva quasi subito: De Rossi fuori a Firenze, probabilmente anche a Mosca, forse anche tra nove giorni all'Olimpico contro la Sampdoria. Benvenuti alla difficile vigilia tra Roma e ...

Roma - Di Francesco : 'Voglio più aggressività - De Rossi mancherà almeno una settimana' : La Roma vuole riscattare il pareggio contro il Napoli: l'obiettivo è la Champions, i gialloRossi sono a 15 punti, a -3 da Lazio e Milan. Di Francesco vuole tornare a vincere. Ecco le parole dell'...

Roma - Di Francesco in emergenza : “De Rossi non convocato - out anche con il Cska. Su Pastore e Kluivert…” : L’allenatore giallorosso dovrà fare a meno di De Rossi in occasione della sfida contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi “Siamo in ritardo rispetto alle altre ma c’è tutto il tempo per recuperare e agganciare chi sta avanti, non mi piace adesso dire che lotteremo per il quarto posto. Il Milan dopo il derby era sotto e aver vinto 2 gare gli ha permesso di accorciare, nelle ultime 7 abbiamo perso solo una ...

Roma. Oggi alle 16 Papa Francesco per la prima volta al Laurentino : Ama, in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un articolato programma di celebrazioni religiose e iniziative civili oltre