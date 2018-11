Roma | controlli a Piazza Vittorio | pusher in manette

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi dispari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari, il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...

Roma : Carabinieri arrestano 4 spacciatori durante controlli antidroga : Roma – Nel corso di intensificati controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i Carabinieri hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza ...

Roma : 4 persone denunciate a seguito controlli stazione Termini : Roma – Lo scorso pomeriggio, durante il servizio di controllo biglietti, un capotreno si e’ imbattuto in tre donne prive di titolo di viaggio. Alla richiesta dei biglietti le tre hanno fatto finta di non capire, continuando a dormire e ignorando la successiva richiesta di fornire le proprie generalita’ fatta loro dal capotreno, nell’evidente tentativo di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa. Essendo ...

Roma - allarme De Rossi : ginocchio infiammato e controlli a Villa Stuart : Che Daniele De Rossi non fosse in forma smagliante, lo staff medico della Roma lo sapeva da qualche giorno prima della partita contro il Napoli. Il problema, però, non era legato alla frattura del ...

Roma : chiuse due attività commerciali e multe a seguito controlli : Roma – Una vasta operazione e’ stata eseguita nella giornata di ieri da parte della Polizia locale di Roma – Gruppi V Prenestino e Casilino – nella zona di via dell’Omo, via della Vaccheria Gianni e altre aree limitrofe, con controlli mirati sulle attivita’ commerciali del quartiere. Decine gli esercizi di somministrazione di generi alimentari e bevande, nonche’ depositi di abbigliamento e accessori ...

Roma - slot machines senza regole : ecco come aggirano i controlli. La nostra video inchiesta con la telecamera nascosta : La lotta alla ludopatia? Si ferma davanti alle porte delle sale slot della Capitale. Per contrastare la febbre da gioco d?azzardo, infatti, la sindaca Raggi ha emesso un?ordinanza: stop...

Roma - slot machines senza regole : ecco come aggirano i controlli. La nostra video inchiesta con la telecamera nascosta : La lotta alla ludopatia? Si ferma davanti alle porte delle sale slot della Capitale. Per contrastare la febbre da gioco d?azzardo, infatti, la sindaca Raggi ha emesso un?ordinanza: stop...

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trastevere - 2 arresti e 5 denunce : Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sullo storico quartiere di Trastevere. I militari della Compagnia Roma Trastevere, coadiuvati dai militari del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di prevenzione e controllo che si e’ protratto fino alla tarda serata di ieri e che ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5 persone. Gli arrestati sono un ...

Saltano patenti sulla A26 - controlli della Polstrada di Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Saltano patenti sulla A26, ...

Rienzi : mancanza di controlli a Roma provoca strage di pedoni : Roma – “Oramai siamo in presenza di una strage di pedoni a Roma”. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando l’incidente avvenuto oggi in Via Trionfale, dove un 80enne e’ stato investito da un’auto e versa in gravi condizioni. “Si tratta del quarto incidente grave in soli quattro giorni, e ancora una volta coinvolge un pedone investito mentre attraversava la strada- afferma il presidente Carlo ...

Roma : Controlli Carabinieri a Torpignattara - 2 arresti e 2 denunce : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, a seguito di un servizio coordinato di controllo in tutto il quartiere, hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre 2 a piede libero. I militari hanno effettuato il primo arresto all’interno di un complesso residenziale abbandonato, di via Villa Santo Stefano. In manette e’ finita una cittadina romena, di 38 anni, nullafacente e con precedenti, che vive ...

Roma : 3 spacciatori arrestati dopo controlli a Esquilino : Roma – Gli agenti del Commissariato Esquilino proseguono, senza sosta, l’attivita’ volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella giornata di ieri, a piu’ riprese sono finiti in manette tre cittadini stranieri. Il primo, 22 anni, originario della Nigeria, e’ stato rintracciato dagli operatori mentre, di prima mattina, seduto su una panchina di Piazza Vittorio, era indaffarato a ...

Roma : A Fiumicino controlli negozi aereoporto - sequestrato olio non a norma : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma e quelli del Reparto Tutela Agroalimentare, nell’ambito di una campagna di controlli congiunti tra i reparti territoriali e le specialita’ dell’Arma dei Carabinieri, hanno controllato numerosi esercizi commerciali ubicati all’interno dell’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. In cinque punti vendita, i Carabinieri hanno sequestrato 40 ...