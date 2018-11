Roberto Battiston | ' Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell' Agenzia

Il governo 'licenzia' il presidente dell'Asi Roberto Battiston : Milano, 6 nov., askanews, - Il governo italiano ha 'licenziato' il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston . Con un post amaro su Twitter, prima in italiano e poi in inglese, lo ...

Roberto Battiston non è più presidente dell’Agenzia spaziale italiana : (foto: flickr.com / European Space Agency) Il fisico trentino Roberto Battiston non è più presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), così come deciso dal ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti. Una decisione immediatamente esecutiva che lo stesso Battiston ha reso nota mediante Twitter, imputandone le cause a quello che ha definito “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, appellandosi quindi alla ...