Rivelo | nuovo programma di Real Time | Lorella Boccia conduttrice Anteprima Blogo

(Di martedì 6 novembre 2018) Da venerdì 16 novembre suandrà in onda una cadenza settimanale.è in grado di anticiparne tutti i dettagli. Il titolo, secondo quanto ci risulta, dovrebbe essere. Alla conduzione ci sarà, già al timone, con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, del daydi Amici di Maria De Filippi. Per la showgirl, in passato al fianco di Paolo Ruffini a Colorado su Italia 1, si tratta della prima conduzione in solitaria. Nella sua ancora giovane carriera ha collezionato molte esperienze tra tv, teatro e cinema. Conl'obiettivo è, evidentemente, quello di affermarsi come volto del canale di Discovery.di) pubblicato su TVBlog.it 06 novembre 2018 12:36.