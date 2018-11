Rieti | terremoto di magnitudo 3 4 | non sono stati segnalati danni

Terremoto oggi a Rieti - magnitudo 3.4/ Ultime notizie scosse Ingv - epicentro a Montenero Sabino - IlSussidiario.net : Terremoto Rieti oggi , martedì 6 novembre 2018: Ultime notizie , scosse magnitudo 3.4 rilevate da Ingv . Nessun danno segnalato per il momento

Terremoto - a Rieti scossa di magnitudo 3.4 : epicentro vicino a Montenero Sabino : È stata di magnitudo 3.4 la scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nel reatino. È quanto informa l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 19.50, con epicentro ad un chilometro dal comune di Montenero Sabino , alle porte di Rieti , e ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa , preceduta da un forte boato, è stata distintamente avvertita a Rieti e in molti comuni della ...

Terremoto - scossa nel Lazio : paura tra Roma - Rieti - Guidonia - Mentana e Tivoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto , di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9 secondo la prima stima provvisoria fornita dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), e’ stata distintamente avvertita alle 19.50 di questa sera in tutto il Reatino, soprattutto a Rieti , ma anche a Roma , Guidonia , Mentana e Tivoli . La scossa , molto superficiale, è stata avvertita su gran parte del Lazio . L’epicentro s’è verificato nella zona di ...

