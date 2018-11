Rete viaria Ragusa | oltre 8 milioni in 6 anni

Trasporti - potenziamento e miglioramento della Rete ferroviaria sarda : Gli investimenti sulla rete ferroviaria a scartamento ordinario e a scartamento ridotto messi in campo dalla Regione sono imponenti e riguardano molteplici interventi. "A partire da quelli previsti ...

UE : stanziati 46 - 6 milioni di euro per la Rete tramviaria di Sofia : Teleborsa, - 46,6 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale , FESR, saranno investiti per potenziare infrastrutture e serviz i di tram a Sofia, capitale della Bulgaria. Le ...

Infrastrutture : da Regione Veneto 15 mln euro per manutenzione Rete viaria (3) : (AdnKronos) - Gli interventi sono iniziati il 30 maggio in concomitanza con l’apertura al traffico del percorso alternativo che ha consentito di dirottare la circolazione dal ponte storico lungo il greto del Piave e sulla struttura “Bailey”, realizzata appositamente per permettere il collegamento fr

Infrastrutture : da Regione Veneto 15 mln euro per manutenzione Rete viaria (2) : (AdnKronos) - Per quanto concerne gli interventi di manutenzione in corso su importanti arterie stradali del Veneto, l’assessore regionale ai lavori pubblici, Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, sottolinea l’azione svolta dalla Regione nei confronti dell’Anas, società che ha competenza diret

Infrastrutture : da Regione Veneto 15 mln euro per manutenzione Rete viaria : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto già a luglio, prima della tragedia di Genova, ha approvato un provvedimento con il quale assegna oltre 15 milioni di euro alla Veneto Strade S.p.A per il triennio 2018/2020 per la ricognizione e la messa in sicurezza della rete viaria reg