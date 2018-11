Regno Unito | lo scandalo parentopoli travolge il Partito laburista

Uragano Oscar - condizioni di tempesta su Regno Unito e Irlanda : nel weekend acquazzoni e forti venti [MAPPE] : 1/12 ...

Scienza - Regno Unito : Ada Lovelace o Stephen Hawking sulla nuova banconota da 50 sterline : Tra le personalità che potrebbero essere raffigurate dalla Bank of England sul nuovo taglio da 50 sterline nel Regno Unito figurano Ada Lovelace e Stephen Hawking: secondo quanto riportato dai media britannici l’istituto d’emissione ha chiesto alla popolazione di indicare uno scienziato o una scienziata il cui volto dovrà comparire sulla facciata della nuova banconota (sul retro vi sarà, obbligatoriamente, la regina). Secondo il ...

Regno Unito - casi di antisemitismo nel partito laburista : La polizia londinese sta indagando su presunti casi di antisemitismo attribuiti ad alcuni esponenti del partito laburista. Alla base dell'inchiesta, un dossier interno del partito, filtrato anonimamente, nel quale si riportano decine di episodi. "Un'indagine è stata avviata rispetto ad alcune delle accuse contenute nella documentazione", ha fatto sapere Scotland Yard.Il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, è stato più volte ...

Amazon Prime Wardrobe sbarca nel Regno Unito : Amazon Prime Wardrobe è un nuovo servizio ideato dal gigante dell’e-commerce che consentirà a tutti i clienti Prime, di ordinare dei vestiti e di provarli gratuitamente prima di procedere al pagamento. La nazione pilota che leggi di più...

Zucchero - in Italia ne mangiamo troppo : partita la campagna per una tassa sulle bevande come nel Regno Unito : Lo Zucchero è un killer, come alcol e sigarette. Ad alte dosi fa aumentare il rischio di sovrappeso, obesità, diabete 2 (che deriva dall’obesità) e malattie cardiache. E in Italia ne consumiamo troppo: stando agli ultimi dati dell’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare dell’Istituto superiore di sanità (2008-2012), circa 100 grammi al giorno, pari al 20,7 per cento delle calorie assunte, cioè il doppio di quello consigliato ...

L’agenzia spaziale del Regno Unito rende libero l’accesso a dati radar e immagini satellitari ultra dettagliate : L’Agenzia spaziale del Regno Unito ha deciso di rendere libero l’accesso alle migliaia di immagini ultra-dettagliate e ai dati radar raccolti dai satelliti, per progetti di ricerca e sviluppo. Lo ha annunciato il ministro inglese per la Scienza, Sam Gyimah Una misura che ha anche l’obiettivo di stimolare la crescita dell’industria spaziale del paese, e aiutare il settore pubblico nelle attivita’ di pianificazione e ...

Uragano Oscar verso l’Europa : Regno Unito e Irlanda in allerta per venti fino a 130 km/h e piogge intense [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Xiaomi sbarca in Irlanda e Regno Unito e lancia un concorso fotografico : Continua l'espansione di Xiaomi nel Vecchio Continente, che si appresta a fare il proprio esordio ufficiale nel Regno Unito e in Irlanda L'articolo Xiaomi sbarca in Irlanda e Regno Unito e lancia un concorso fotografico proviene da TuttoAndroid.

Dendrobium D-1 EV : la potentissima hypercar elettrica verrà costruita nel Regno Unito [FOTO] : L’hypercar elettrica da 1.800 CV verrà assemblata nel Regno unito invece che a Singapore nonostante l’incognita Brexit Qualche giorno fa, Dyson aveva annunciato che avrebbe costruito la sua prima auto elettrica a Singapore, invece che nel Regno unito., ma adesso l’atelier Dendrobium con sede a Singapore ha invece specificato che la sua hypercar D-1 EV sarà prodotta in Gran Bretagna. La D-1 è stato progettato dalla Williams Advanced ...

Le vendite retail nel Regno Unito sono calate del 6 - 2% quest'anno - ora gli occhi sono puntati su Red Dead Redemption 2 : Il mercato dei giochi fisici nel Regno Unito continua a essere in difficoltà e la speranza risiede nel lancio Red Dead Redemption 2 di Rockstar.Come riporta GamesIndustry.biz, le vendite di giochi retail nel Regno Unito sono calate del 6,2 per cento quest'anno secondo GfK, nonostante gli importanti lanci di Call of Duty: Black Ops 4 e Assassin's Creed Odyssey.Entrambi i giochi, insieme a FIFA, hanno tutti venduto meno unità fisiche rispetto ai ...

SCUOLA/ Lezione di storia (ed esame di Stato) - ecco perché il Regno Unito è meglio dell'Italia : E' vero che togliere il tema di storia dalla nuova maturità svaluta la disciplina? Prima di rispondere sarebbe utile riflettere su come si fa in Gran Bretagna. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Nuova maturità, tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia, di F. FoschiSCUOLA/ Il Miur: nuovo esame di Stato, ecco come (non) cambia la didattica, di E. Acerra

Animali - razze canine vietate : doo 30 anni il Regno Unito fa dietrofront : Non ci sono prove scientifiche sufficienti per vietare alcune razze canine per “intrinseca pericolosità”. Dopo quasi trent’anni il Regno Unito fa dietrofront, e con un dettagliato rapporto parlamentare la Commissione ambiente di Westminster punta a rivedere il Dog Dangerous Act del 1991 sulla base di proposte gestionali alternative ai divieti di razza e molto vicine al modello di prevenzione italiano, che non si basa sul ...

Nel Regno Unito - il glamping si fa in una 'tenda' a forma di ufo : ...andranno gli italiani nel 2019 Le terme della Toscana lungo la Via Francigena I video più visti Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina È decollato il volo più lungo del mondo ...

Facebook assume Nick Clegg - ex vicepremier del Regno Unito : A gennaio 2019 prenderà il posto di Elliot Schrage, a capo degli Affari globali e delle comunicazioni del social blu